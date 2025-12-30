Utorok30. december 2025, meniny má Dávid, zajtra Silvester

Experti sú v pozore: Európou sa šíri nový variant chrípky! TIETO desivé príznaky ihneď hláste lekárovi

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

VARŠAVA - Chrípková sezóna v Európe má tento rok odlišný priebeh než zvyčajne. Odborníci hovoria o rýchlom šírení nového podvariantu vírusu chrípky typu A, pričom lekári upozorňujú na príznaky, ktoré netreba podceňovať.

Dominantná je chrípka typu A s novým podvariantom

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie sa od jesene vo viacerých regiónoch sveta zvyšuje výskyt sezónnej chrípky. Na severnej pologuli momentálne prevláda vírus chrípky typu A, najmä línia A(H3N2). Práve v rámci nej sa od leta rýchlo rozšírila geneticky pozmenená podvariant J.2.4.1, označovaná ako variant K.

WHO zdôrazňuje, že ide o prirodzený vývoj vírusu, ktorý sa neustále mení. Dostupné dáta zatiaľ nenaznačujú, že by nová podoba spôsobovala ťažší priebeh ochorenia. Zároveň však ide o výraznejšiu evolučnú zmenu, ktorá si vyžaduje pozornosť epidemiológov. V niektorých krajinách sa chrípková vlna navyše rozbehla skôr než po minulé roky..

Lekári v regióne hlásia viac pacientov

Zvýšený počet prípadov registrujú aj zdravotníci v strednej Európe. Poľská odborníčka na infekčné ochorenia Joanna Zajkowska pre Fakt.pl upozorňuje, že niektoré príznaky by ľudia nemali ignorovať.

Ak horúčka pretrváva, objaví sa krvácanie z nosa alebo výrazná slabosť, je podľa nej potrebné bez odkladu vyhľadať lekára. Práve včasná reakcia môže rozhodnúť o ďalšom priebehu ochorenia.

Očkovanie má zmysel aj počas sezóny

Objavili sa aj otázky, či súčasné vakcíny dokážu chrániť pred novým variantom. Odborníci však upozorňujú, že očkovanie zostáva dôležitou súčasťou prevencie. Variant A(H3N2) je totiž zahrnutý aj v tohtoročnej vakcíne.

Aj keď vírus prešiel miernymi genetickými zmenami, očkovanie podľa lekárov naďalej výrazne znižuje riziko ťažkého priebehu ochorenia a hospitalizácie.

Podľa virológa Tomasza Dzieciątkowského má očkovanie význam aj vtedy, ak sa človek rozhodne až počas prebiehajúcej chrípkovej sezóny. Imunitná odpoveď sa vytvára približne v priebehu dvoch až troch týždňov a vakcína môže chrániť pred ďalšou vlnou, ktorú odborníci očakávajú na prelome februára a marca.

Najviac chorých je medzi deťmi, ohrození sú seniori

Údaje z európskeho monitorovania ukazujú, že najvyšší počet prípadov aktuálne pripadá na deti vo veku od päť do 14 rokov. Hospitalizácie však pribúdajú naprieč všetkými vekovými skupinami.

Najzraniteľnejšou skupinou zostávajú ľudia nad 65 rokov, u ktorých má chrípka najvyššie riziko komplikácií. Lekári preto vyzývajú na zvýšenú opatrnosť a včasné riešenie zdravotných ťažkostí.

WHO: vakcinácia chráni verejné zdravie

Svetová zdravotnícka organizácia pripomína, že očkovanie je jedným z najúčinnejších nástrojov ochrany populácie. Aj pri genetických rozdieloch medzi cirkulujúcimi vírusmi a vakcínou môže očkovanie výrazne zmierniť priebeh ochorenia.

Podľa expertov práve to môže v najbližších týždňoch rozhodnúť o tom, či zdravotnícke systémy zvládnu zvýšený nápor pacientov.

Viac o téme: ChrípkaWHONový variantEurópa
