DESIVÁ NEHODA hereckej hviezdy (61): S autom narazil do DVOCH elektrických stĺpov!

RUMSON - Hollywoodsky herec Dylan Walsh (61), známy zo seriálu Plastická chirurgia s. r.o., má za sebou poriadne dramatické chvíle. Cez víkend sa spolu so svojou rodinou ocitol uprostred desivej dopravnej nehody. Jeho auto narazilo do dvoch elektrických stĺpov!
Podľa informácií portálu TMZ sedel Walsh v nedeľu v aute značky Ford Explorer z roku 2022 so štyrmi ďalšími pasažiermi, keď okolo 17:00 jeho vozidlo náhle vošlo do protismeru a narazilo rovno do dvoch elektrických stĺpov. Dvaja z pasažierov museli byť kvôli bolestiam prevezení do nemocnice Riverview Medical Center, no nie je známe, či medzi nimi bol aj herec.
Podľa miestneho portálu Rumson Patch prišlo kvôli nehode o elektrinu 8 domácnosti. A fotografie z miesta nehody odhalili, že auto malo úplne zdemolovanú prednú časť. Herec však prostredníctvom svojho hovorcu ubezpečil fanúšikov, že celá jeho rodina je v poriadku. „Našťastie sú všetci v poriadku a už sa vrátili domov. Rodina je nesmierne vďačná za rýchlu reakciu polície, hasičov a záchrannej služby v meste Rumson, ako aj za starostlivosť personálu nemocnice Riverview Medical Center,“ uvádza portál Page Six.
„Zároveň by radi osobitne poďakovali vedeniu a zamestnancom hotela The River Point Inn za podporu v bezprostredných chvíľach po nehode,“ dodal hovorca.