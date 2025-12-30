Tomáš Sitkey si príliš neverí: Rozplakal najdôležitejšiu ženu svojho života!

Utorok30. december 2025, meniny má Dávid, zajtra Silvester

Skúška muzikálu Rómeo a Júlia, Tomáš Sitkey Zobraziť galériu (17)
Skúška muzikálu Rómeo a Júlia, Tomáš Sitkey (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Bezsenná noc, nervy na prasknutie a 20-tisíc krokov! Tomáš Sitkey po premiére muzikálu Rómeo a Júlia priznal, čo všetko sa mu dialo v hlave a s čím zvádzal najväčší vnútorný súboj!

Tomáš Sitkey je veselá kopa, o čom svedčia aj jeho videá na sociálnych sieťach. Herec pôsobí suverénne, no pred premiérou Ďurovčíkovho muzikálu Rómeo a Júlia to vraj v zákulisí vyzeralo úplne inak - prevládali stres a nervozita. „Nespal som poslednú noc, ale vedel som na druhej strane, že som urobil všetko preto, aby som bol čo najlepšie pripravený. Ale už ako sa schyľovalo k tomu, tak som dve tri hodiny predtým urobil 20 000 krokov, už som chcel hrať,“ odhaľuje herec svoje pocity.

A keďže pri takomto predstavení sleduje každý detail nielen publikum, ale najmä najbližší, o to viac ho zaujímalo, ako to budú vnímať doma. Sitkey priznal, že reakcia rodičov mu po premiére poriadne zahrala na city. „Boli veľmi radi, veľmi sa im páčilo a aj keď som sa na nich pozeral pri klaňačke, tak som videl, že mamina mala slzy v očiach, tak hádam neplakala, že to bolo zle.“

Pre herca šlo o prvú muzikálovú úlohu a na Tomáša nešetril slovami chvály ani samotný Ďurovčík. On to berie s pokorou, no nádej, že to nebol jeho prvý a posledný muzikál, rozhodne neskrýva. „Verím tomu, neviem či to teraz otvorilo nejaké dvere, či to nejaké dvere otvorí, ale potenciálne by mohlo... dúfam.“


V príbehu Rómea a Júlie sa odohráva veľký príbeh lásky a nenávisti, no svoje vnútorné boje zvádza aj Tomáš, ktorého doslova "žerie" jeho vlastný vnútorný kritik. „Bojujem so sebaspochybňovaním, Možno by som na seba nemusel klásť až také nároky a byť na seba možno taký tvrdý a trošku veriť aj v tie svoje schopnosti, lebo predsa len niečo za sebou mám, tak trošku veriť v tie svoje predispozície a talent. Nehovorím, že sa to nie je, ale stále mám na čom pracovať.“ Ako však prezradil v rozhovore, popracovať sa snaží aj na inej, dôležitej veci. A netýka sa ničoho iného, ako lásky!

