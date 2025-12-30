Chystáte sa oslavovať Silvester a nechcete mať žalúdok na vode? TOTO zjedzte ešte pred prvým pohárikom, ráno sa poďakujete

LONDÝN - Silvester je už za rohom a väčšina z nás ho zvykne poriadne osláviť. Nechcete sa však zobudiť s pocitom, že máte žalúdok „na vode“? Ak stavíte na správne jedlá ešte pred konzumáciou alkoholu, môžete byť na druhý deň výrazne viac fit než ostatní. Ktoré potraviny zaradiť do jedálnička a ktorým sa radšej vyhnúť?
To, čo skonzumujete pred konzumáciou alkoholu, má výrazný vplyv na to, ako vaše telo alkohol spracuje a ako sa budete cítiť nasledujúci deň. Ak pijete nalačno, alkohol sa veľmi rýchlo dostáva do krvného obehu, čo vedie k rýchlej opitosti, podráždeniu žalúdka a silnejšej opici. Jedlo pred pitím však dokáže tento proces spomaliť, ochrániť sliznicu žalúdka a telu poskytnúť čas, aby alkohol odbúravalo postupne.
Cukor, elektrolyty a dehydratácia
Opica vzniká kombináciou viacerých faktorov. Alkohol spôsobuje dehydratáciu, pretože zvyšuje vylučovanie tekutín, čo sa prejavuje smädom, bolesťou hlavy a závratmi. Spolu s tekutinami telo stráca aj dôležité elektrolyty, ako sú draslík, horčík či sodík, čo vedie k únave, svalovej slabosti a podráždenosti. Alkohol zároveň môže znížiť hladinu cukru v krvi, čo sa prejavuje trasením, výkyvmi nálady, zmätenosťou a celkovým pocitom vyčerpania.
Opitý bandita zdemoloval obchod s alkoholom: Medvedík čistotný bol NA MOL! Ochranári neverili vlastným očiam
Ak si pred pitím doprajete jedlo bohaté na bielkoviny, zdravé tuky a komplexné sacharidy, vstrebávanie alkoholu sa spomalí a jeho účinok nebude taký prudký, informuje portál Good Food. Tuky vytvárajú v žalúdku akúsi ochrannú bariéru, bielkoviny sa trávia pomalšie a sacharidy pomáhajú udržať stabilnú hladinu cukru v krvi. Výbornou voľbou sú napríklad vajcia, avokádo, losos, grécky jogurt, syry či celozrnné potraviny. Tieto jedlá zároveň podporujú činnosť pečene, ktorá má pri odbúravaní alkoholu kľúčovú úlohu.
Neexistuje jedlo, ktoré by opicu úplne eliminovalo
Dôležitú úlohu zohráva aj hydratácia. Potraviny s vysokým obsahom vody, ako sú uhorky, melón, cuketa či zeler, pomáhajú telu vytvoriť si „zásobu“ tekutín ešte pred tým, než alkohol začne pôsobiť. Ovocie bohaté na vitamín C, napríklad bobuľové plody, môže navyše pomôcť zmierniť niektoré nepríjemné príznaky opice. Banány sú zas výborným zdrojom draslíka, ktorý pomáha udržiavať rovnováhu elektrolytov a znižuje riziko svalových kŕčov a únavy.
Najzdravší alkohol? Odborníci prehovorili: TENTO DRINK môže byť pre telo prekvapivo výhodný!
Hoci neexistuje jedlo, ktoré by opicu úplne eliminovalo, správna kombinácia potravín pred pitím dokáže výrazne zmierniť jej priebeh. Spolu s mierou, dostatočným pitným režimom a pomalým tempom pitia je jedlo jedným z najjednoduchších spôsobov, ako si večer užiť a ráno ho zbytočne neľutovať.