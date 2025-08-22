Slávneho rapera ZATKLI: Polonahý behal po ulici... Policajta UDREL do tváre!

LOS ANGELES – Raper Lil Nas X, vlastným menom Montero Lamar Hill, má za sebou poriadne divokú noc. Podľa informácií amerických médií skončil v rukách polície po bizarnom incidente, pri ktorom mal takmer nahý behať po uliciach Los Angeles a dokonca fyzicky napadnúť policajta.
K incidentu došlo vo štvrtok skoro ráno na Ventura Boulevard, kam policajti vyrazili po hláseniach, že po ceste kráča nahý muž. Video, ktoré zverejnil portál TMZ, ukazuje, ako si víťaz Grammy vykračuje ulicou len v obtiahnutých slipoch a čižmách. Svedkovia tvrdia, že si dokonca nasadil na hlavu dopravný kužeľ a nezrozumiteľne si mrmlal, že ide na párty.
Keď na miesto dorazila polícia, spevák mal na mužov zákona vyštartovať a podľa zdroja NBC jedného z nich dokonca dvakrát udrel do tváre. LAPD následne potvrdilo, že Lil Nas X bol obvinený z priestupku – útoku na policajta. Krátko po zatknutí bol navyše prevezený do nemocnice pre podozrenie na predávkovanie.
Momentálne je raper zadržiavaný vo väznici Van Nuys a čaká sa na ďalší postup. Výška kaucie zatiaľ nebola stanovená. Umelcov tím na incident nereagoval a ani samotný Lil Nas X sa k šokujúcemu výstupu na sociálnych sieťach nevyjadril.