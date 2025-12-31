Tvrdý úder proti fiktívnym PN-kám: Od januára vstupujú do platnosti nové pravidlá! TAKTO to bude prebiehať

BRATISLAVA – Slovenské zdravotníctvo čaká od 1. januára 2026 ďalšia zmena. Ak vám posudkový lekár Sociálnej poisťovne ukončí PN-ku, návrat na „maródku“ už nebude automatický. Štát sprísňuje pravidlá, aby zamedzil obchádzaniu systému a fiktívnym PN-kám.
Dostať sa na PN-ku bude od nového roka opäť o niečo komplikovanejšie. Novela zákona o sociálnom poistení (č. 261/2025 Z. z.) totiž zavádza mechanizmus, ktorý má zabrániť praxi, kedy pacienti po ukončení jednej PN-ky takmer okamžite nastúpili na ďalšiu, hoci sa ich zdravotný stav nezmenil.
Hlavným pilierom novej legislatívy je ochranná lehota. Ak posudkový lekár Sociálnej poisťovne rozhodne, že vaše trvanie práceneschopnosti už nie je odôvodnené a ukončí ho, váš ošetrujúci lekár (všeobecný lekár alebo špecialista) bude mať zviazané ruky. Počas nasledujúcich siedmich pracovných dní vám ten istý ošetrujúci lekár môže vystaviť novú PN len vtedy, ak mu to vopred schváli posudkový lekár.
Boj proti „fiktívnym“ PN-kám
Cieľom je eliminovať prípady, kedy sa nová PN otvárala hneď na druhý deň po kontrole, čím sa fakticky anulovalo rozhodnutie poisťovne. Tento krok nadväzuje na zmeny z roku 2025, kedy posudkoví lekári dostali právomoc priamo ukončovať neopodstatnené maródky.
V období od januára do konca septembra 2025 posudkoví lekári ukončili 2 224 prípadov neodôvodnených PN. V rovnakom období bolo celkovo vystavených 9 490 PN do siedmich dní od skončenia predchádzajúcej. Pre porovnanie, v roku 2024 bolo takýchto prípadov ešte viac – až 14 870.
„Cieľom úpravy je zabrániť praxi, keď sa bez zjavnej zmeny zdravotného stavu krátko po ukončení PN vystavuje nová PN, čím dochádza k faktickému obchádzaniu rozhodnutia posudkového lekára. Nová právna úprava zvýši kontrolu nad uznávaním nových PN a prispeje k obmedzeniu nadmerného čerpania nemocenských dávok,“ uvádza Sociálna poisťovňa.
Čo ak poisťovňa neodpovedá?
Zákon myslí aj na situácie, kedy by administratíva mohla zdržiavať liečbu pacienta. Zavádza sa takzvaná „fikcia súhlasu“. Ak sa posudkový lekár nevyjadrí k žiadosti ošetrujúceho lekára do troch pracovných dní, súhlas sa automaticky považuje za udelený a nová PN môže byť vystavená.
Zmena je súčasťou širšieho konsolidačného balíka, ktorý parlament schválil tento rok a ktorý má znížiť výdavky štátu v oblasti sociálneho poistenia.