Katy Perry po ROZCHODE viditeľne schudla: Aha, ukázala postavičku v PLAVKÁCH!

Katy Perry
MIAMI - Hoci o kríze vo vzťahu Katy Perry (40 a Orlanda Blooma (48) sa hovorilo dlhšie, aj tak mnohých oficiálne potvrdenie ich rozchodu šokovalo. Speváčka bola práve na svojom koncertnom turné a smútok sa jej nedarilo skrývať ani tam. Ťažké životné obdobie sa na nej aj viditeľne podpísalo. No a svoju pochudnutú postavičku aktuálne odhalila v plavkách!

Aj celebrity sú len ľudia... A smútok po rozchode prežívajú rovnako ako každý z nás. Svoje by o tom aktuálne vedela hovoriť aj speváčka Katy Perry, ktorej vzťah s Orlandom Bloomom škrýpal už niekoľko mesiacov, až v júli napokon došlo k oficiálnemu rozchodu. A ten tmavovláska znášala ťažko. Emócie nedokázala skrývať dokonca ani na svojom koncertnom turné, kde sa naplno rozplakala. 

A ťažké životné obdobie sa na nej podpísalo aj vizuálne. V posledných týždňoch hviezda púta pozornosť vychudnutým vzhľadom. Ubúdajúce kilá jej doposiaľ bolo vidno na prepadnutej tvári či výrazných kľúčnych kositach... No teraz ukázala svoju postavičku v plnej paráde. Paparazzi ju totiž nafotili na pláži na Miami, kde si užívala more. Pozrite na jej vypracované krivky! 

 (Zdroj: Profimedia)

