Tragická smrť Davida a Anny: Dráma na Kilimandžáre na Vianoce! TOTO sa im stalo osudným

PRAHA - Výstup na najvyššiu horu Afriky sa mal stať ich splnením dlhoročného sna. Pre český pár sa však skončil tragicky počas záchrannej operácie, ktorá sa odohrávala na Štedrý deň.
Sen, ktorý si chceli splniť na Vianoce
David a Anna, obaja tridsiatnici z Českých Budějovíc, patrili medzi skúsených cestovateľov a horských turistov. Mali za sebou pobyty vo vysokých nadmorských výškach v Alpách, Nepále aj inde mimo Európy. Napriek tomu zostával vrchol Kilimandžáro cieľom, ktorý si chceli dopriať výnimočne – symbolicky počas vianočných sviatkov.
Do Tanzánie vyrazili prostredníctvom miestnej cestovnej kancelárie Mikaya Tours. Výstup absolvovali po jednej zo štandardných trás a až do záverečnej fázy prebiehal bez vážnych komplikácií.
Problémy pri vrcholovom tábore
Situácia sa dramaticky zmenila v oblasti vysokohorského tábora Barafu, odkiaľ horolezci vyrážajú na posledný úsek smerom k vrcholu. Práve tam sa zdravotný stav oboch náhle zhoršil natoľko, že bolo nutné privolať leteckú záchranu.
Podľa informácií, ktoré zverejnil server iDNES.cz, bola nasadená záchranárska helikoptéra, ktorá mala pár evakuovať do bezpečia. K plánovanému presunu však nikdy nedošlo.
Pád krátko po štarte
Vrtuľník krátko po vzlete narazil do skalnatého svahu. Po náraze okamžite vypukol požiar. Nehodu neprežil nikto na palube. Okrem Davida a Anny zahynul aj pilot zo Zimbabwe, miestny horský sprievodca a lekár, ktorý sa zúčastňoval na záchrannej misii.
Svedkovia uviedli, že stroj sa zrútil len krátko po tom, ako sa odlepil od zeme. Presné okolnosti nehody však zatiaľ nie sú známe.
Vyšetrovanie pokračuje
Tanzánske úrady potvrdili, že helikoptéra bola nasadená v rámci oficiálnej záchrannej operácie. Príčina pádu zostáva predmetom vyšetrovania. Odborníci sa zameriavajú na technický stav stroja aj na priebeh samotného zásahu v náročných vysokohorských podmienkach.
Spoločná vášeň pre hory
David a Anna sa poznali už zo školských čias. Spolu študovali zubné lekárstvo v Plzni a po ukončení štúdia sa vrátili do rodných Českých Budějovíc, kde si založili vlastnú zubnú ambulanciu. Cestovanie a pobyt v horách boli pevnou súčasťou ich života.
„Anna mala k horám silný vzťah a David bol nadšený turista. Ich záujmy sa prirodzene dopĺňali,“ opísala ich blízka priateľka.
Vyšetrovanie tragédie, ktorá sa odohrala počas vianočných sviatkov, naďalej pokračuje.