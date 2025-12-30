Obrat o 180 stupňov! Slávna speváčka STIAHLA POCTU Brigitte Bardot: Kvôli jej škandalóznym názorom!

FRANCÚZSKO - Americká speváčka Chappel Roan (27) sa po smrti francúzskej legendy Brigitte Bardot (†91) dostala do centra pozornosti. Najprv jej vzdala verejnú poctu, no krátko nato svoje slová vzala späť. Dôvod? Kontroverzné názory a vyjadrenia zosnulej herečky, o ktorých vraj nemala tušenie.
Správa o úmrtí Brigitte Bardot, ktorá zomrela 28. decembra vo veku 91 rokov, zasiahla fanúšikov po celom svete. Pre mnohých bola ikonou krásy, sexsymbolom 50. a 60. rokov a jednou z najväčších hviezd francúzskeho filmu. Preslávila sa najmä snímkou A Boh stvoril ženu z roku 1957 a úspech zaznamenala aj na hudobnej scéne.
Speváčka Chappell Roan patrila medzi tých, ktorých správa o jej smrti zarmútila. Na sociálnych sieťach priznala, že Bardot mala vplyv na jej tvorbu, a napísala: „Bola mojou inšpiráciou pre Red Wine Supernova. Odpočívaj v pokoji, pani Bardot.“
Netrvalo však dlho a speváčka čelila vlne kritiky. Sledovatelia jej pripomenuli Bardotine dlhoročné kontroverzie - vrátane opakovaných súdnych procesov za podnecovanie rasovej nenávisti či hanlivých vyjadrení na adresu homosexuálov, ktoré zazneli aj v jej knihe A Scream in the Silence z roku 2003.
Reakcia Chappel Roan bola veľmi rýchla. V príbehu na sociálnej sieti Instagram priznala, že o týchto herečkiných postojoch netušila. „Do kelu, netušila som o všetkých tých šialených veciach, ktoré pani Bardot zastávala. Samozrejme, že s tým nesúhlasím. Je veľkým sklamaním sa to dozvedieť,“ vyhlásila.