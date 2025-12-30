Veľký POSUN v prípade masakra na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi: Návrh na obžalobu!

SPIŠSKÁ STARÁ VES - Rok 2025 priniesol hneď vo svojom úvode tragédiu v podobe vraždy na gymnáziu v Spiľskej Starej Vsi. Vyšetrovanie jednej z najtragickejších udalostí v slovenskom školstve za posledné roky sa po takmer jedenástich mesiacoch posunulo do ďalšej fázy - prišiel návrh na podanie ožaloby.
Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, vyšetrovateľ úradu boja proti organizovanej kriminalite dnes, 30. decembra 2025, podal návrh na podanie obžaloby v trestnej veci súvisiacej s útokom na Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi.
O život prišla rovesníčka útočníka a tiež zástupkyňa riaditeľky
K tragickej udalosti došlo 16. januára 2025 počas vyučovania. "V tejto tragickej udalosti, ku ktorej došlo počas vyučovania, mal útočiť 18-ročný žiak nožom na zamestnancov a spolužiakov školy, pričom pri útoku dve osoby – zástupkyňa riaditeľky a študentka – prišli o život a ďalšia osoba utrpela zranenia. Udalosť bola vzhľadom na jej následky hodnotená ako jedna z najzávažnejších školských tragédií na Slovensku v poslednom období," uviedol Hájek.
Polícia od začiatku trestného konania vykonávala rozsiahle a intenzívne procesné úkony s cieľom dôsledne, nestranne a zákonným spôsobom objasniť celý skutkový stav. V priebehu vyšetrovania boli zabezpečené všetky dostupné a relevantné dôkazné prostriedky potrebné na komplexné posúdenie prípadu.
"Po takmer jedenástich mesiacoch systematickej práce bolo vyšetrovanie ukončené a vyšetrovací spis bol spolu s návrhom na podanie obžaloby predložený prokurátorovi Krajskej prokuratúry v Prešove. O ďalšom procesnom postupe rozhodne prokuratúra," uzavrel Hájek.
Tragédia, ktorá šokovala celé Slovensko
K útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo nečakane počas bežného školského dňa. Útočník mal s nožom napadnúť osoby v priestoroch školy, pričom incident sa odohral v krátkom čase, no s fatálnymi následkami. Smrť dvoch obetí vyvolala silnú vlnu smútku a otázok o bezpečnosti na školách, pričom prípad sa stal symbolom jednej z najvážnejších školských tragédií v novodobej histórii Slovenska.
Na školu neskôr prišlo priamo aj vedenie polície a dokonca aj generálny prokurátor Maroš Žilinka s ministrom vnútra.