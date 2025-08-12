Popová hviezda šokovala fanúšikov: Na koncerte ukázala svoje HOLÉ PRSIA!

TENERIFE - Španielska speváčka Rigoberta Bandini spôsobila na festivale Canarias People v Santa Cruz na Tenerife poriadny rozruch! Počas provokatívneho vystúpenia si bez váhania strhla podprsenku a všetkým ukázala svoje nahé prsia!
A nebola na to sama! Na pódiu ju totiž sprevádzali jej tanečnice, ktoré jej v odvážnom geste ochotne sekundovali. Incident sa odohral počas piesne Ay Mamá, ktorú Rigoberta označuje za „feministický výkrik“ venovaný matkám a ženám. Skladba sa pred pár rokmi uchádzala o miesto v Eurovízii, no nakoniec skončila druhá za hitom SloMo od speváčky Chanel. Aj bez európskeho finále sa však doma stala obrovským hitom – aj vďaka kontroverznému textu oslavujúcemu ženské telo.
Speváčka, vlastným menom Paula Ribó González, si z reakcií nič nerobí. Pre mnohých fanúšikov bola jej nahá provokácia symbolom slobody a odvahy, no objavili sa aj kritické hlasy. Niektorí diváci sa pýtali, či je takáto otvorená prezentácia na festivale vhodná, najmä ak v publiku boli aj deti. Rigoberta si však stojí za tým, že jej výkon bol umeleckým vyjadrením a poctou ženám po celom svete.
Treba však povedať, že nešlo o prvý raz, čo speváčka svoje nahé prsia ukázala fanúšikom. Zdá sa, že ide o jej bežnú choreografiu k spomínanej piesni.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%