Holandsko sa nezúčastní na Eurovízii 2026, pokiaľ bude súťažiť aj Izrael

AMSTERDAM - Holandsko sa nezúčastní na budúcom ročníku piesňovej súťaže Eurovízia v rakúskej Viedni, ak sa do nej bude môcť zapojiť Izrael. Oznámil to v piatok holandský verejnoprávny vysielateľ AVROTROS s odvolaním sa na „pokračujúce a ťažké utrpenie ľudí v Gaze“. Podobné kroky avizovali už aj Írsko či Španielsko, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Účasť AVROTROS na súťaži Eurovízia 2026 nebude možná, pokiaľ Izrael zostane členom Európskej vysielacej únie (EBU),“ napísal vysielateľ vo vyhlásení. „Ak EBU rozhodne o neprijatí Izraela, AVROTROS sa s radosťou budúci rok zúčastní,“ dodal. AVROTROS svoje rozhodnutie odôvodnil situáciou v Pásme Gazy, kde podľa neho Izrael „vážne porušuje slobodu médií“. Vysielateľ obvinil Izrael z „preukázaného zasahovania (do priebehu súťaže) počas posledného ročníka, keď bola táto udalosť využitá ako politický nástroj“.
Rovnaký krok vo štvrtok oznámil aj sedemnásobný víťaz súťaže Írsko. V máji vyzval na vylúčenie Izraela z Eurovízie taktiež španielsky premiér Pedro Sánchez. Eurovízia je medzinárodná súťaž populárnej hudby, v ktorej v priamom televíznom prenose súperia interpreti z viac ako 35 členských krajín Európskej vysielacej únie. V roku 2025 v súťaži zvíťazil rakúsky spevák JJ s popovo opernou skladbou Wasted Love.