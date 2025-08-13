Jennifer Aniston prehovorila o SMRTI Matthewa Perryho (†54): Je to pocit ÚĽAVY!

LOS ANGELES - Jennifer Aniston (56) po veľmi dlhej dobe prehovorila o smrti jej kamaráta a hereckého kolegu Matthewa Perryho (†54). Jej slová vás však prekvapia...
Herečka Jennifer Aniston sa po prvý raz detailnejšie vyjadrila k smrti svojho kolegu a blízkeho priateľa Matthewa Perryho. V emotívnom rozhovore pre Vanity Fair priznala, že ona aj ďalší protagonisti seriálu Priatelia sa snažili herca podporovať počas jeho náročného boja so závislosťou. „Urobili sme všetko, čo sme mohli,“ povedala Aniston s tým, že do pomoci boli zapojení aj Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer a Matt LeBlanc.
„Takmer to bolo, akoby sme Matthewa oplakávali už dlhší čas, pretože jeho boj bol preňho veľmi ťažký,“ vyjadrila sa. Aniston priznala, že správa o Perryho úmrtí bola síce bolestivá, no zároveň priniesla aj zvláštny pocit úľavy: „Aj keď to bolo pre nás všetkých a pre fanúšikov veľmi ťažké, je vo mne časť, ktorá si myslí, že je to takto lepšie.“ Dodala, že je rada, že jej priateľ je už mimo bolesť.
Keď sa potvrdilo, že herec zomrel na predávkovanie ketamínom, Aniston zverejnila na Instagrame dojímavé slová: „Matty, veľmi ťa milujem a viem, že si teraz úplne v pokoji a bez bolesti. Rozprávam sa s tebou každý deň… niekedy ťa skoro počujem hovoriť ‘mohla by si BYŤ ešte šialenejšia?’“ Podľa herečky bol Perry krátko pred smrťou šťastný a zdravý. „Nebolo mu zle. Netrápil sa. Bol na ceste za niečím. Veľmi tvrdo pracoval,“ spomínala. Dokonca prezradila, že si spolu písali správy ešte v deň, keď zomrel.
V auguste 2024 bolo v súvislosti s jeho úmrtím obvinených päť osôb, vrátane dvoch lekárov, ktorí sa priznali k nezákonnej distribúcii ketamínu.