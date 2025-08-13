Slávna modelka DRÁŽDILA mužov: Naomi, tvoje telo je ako DELO!

FORMENTERA - Naomi Campbell opäť dokázala, že vek pre ňu nepredstavuje žiadnu prekážku. Na slnečnej Formentere zažiarila v odvážnych bikinách a ukázala postavu, ktorú by jej mohli závidieť aj o generácie mladšie ženy.
Britská supermodelka a módna ikona Naomi Campbell aj vo veku 55 rokov dokazuje, že vek je len číslo. Na slnečnej Formentere, malebnom ostrove pri Ibize, predviedla svoju dokonale vyrysovanú postavu v odvážnych bikinách. Naomi si užívala bezstarostné chvíle v spoločnosti saudskoarabského filmového producenta Mohammeda Al Turkiho, s ktorým ju spája dlhoročné priateľstvo.
Naomi Campbell stroskotal ďalší vzťah: Láska so známym hudobníkom jej vydržala len niekoľko mesiacov!
Na palube nechýbala ani partia ďalších mužov, ktorí jej neustále venovali pozornosť. Nečudo, veď je to naozaj krásna žena. Supermodelka sa smiala, koketovala a pôsobila veľmi príťažlivo. V bikinách vynikla jej štíhla postava, ploché brucho a dlhé nohy, ktoré sú dodnes jej poznávacím znamením. Jej telo je doslova ako delo!
Naomi minulý rok v decembri zažila rozchod. Svojou krásou očarila nemeckého hudobníka menom Rampa. Dvojica sa stretla počas týždňa módy vo francúzskom Paríži. Ich láska však vydržala len niekoľko mesiacov. Ich vzťah komplikovala pracovná vyťaženosť.
