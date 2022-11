Manželka slávneho herca doplatila na SEXI šaty: Hupsík, vybehol jej z nich PRSNÍK!

Galéria fotiek (4) Idris Elba a Sabrina Dhowre Elba

Zdroj: SITA

LONDÝN - V týchto dňoch sa v Londýne odovzdávali ceny pre naj mužov v rámci ankety Men of the Year Awards 2022. K tým bez pochýb patrí aj herec Idris Elba (50). No ak by sa odovzdávali ceny pre najsexi ženy, na prvých priečkach by sa určite umiestnila jeho manželka Sabrina Dhowre Elba (34). Dokázala to napokon aj počas galavečera... Ups, sexi šaty odhalili jej prsník!