Televízna hviezdička predviedla tip-top postavičku: Na Maledivách predvádza svoje veľké divy!

McKenna sa presávila v niekoľkých televíznych šou. Vyskúšala si napríklad Celebrity Big Brother, Ex on the Beach či Celebrity MasterChef. V roku 2019 sa jej podarilo zvíťaziť v The X Factor: Celebrity a odvtedy sa snaží venovať aj hudbe a rozvíjať svoj talent.

Okrem toho si však fanúšikov získala aj svojou krásou. Tú pravidelne predvádza aj na svojom profile na sociálnej sieti Instagram, kde má už viac ako 2,5 milióna sledovateľov. Najnovšie sa im pochválila poriadne sexi zábermi z dovolenky na Maledivách.

Na fotkách, ktoré McKenna zverejnila, sa ukázala v ružových miniplavkách, ktoré mali čo robiť, aby držali pokope. Televízna hviezda tak opäť dokázala, že vie, ako na seba strhnúť pozornosť.