Herec Elba sa oženil pod marockým slnkom: Modelku Dhowre spoznal pri natáčaní

Štyridsaťšesťročný rodák z londýnskeho Hackney sa s Dhowre zasnúbil vlani vo februári. Dvojica sa dala dokopy počas nakrúcania trileru Hora medzi nami (2017).

Idris Elba, celým menom Idrissa Akuna Elba, účinkoval v rokoch 2002 až 2004 v seriáli The Wire - Špina Baltimoru (2002 - 2008) a neskôr napríklad v televíznom projekte Luther (2010), ktorý mu v roku 2012 vyniesol Zlatý glóbus. Okrem toho si zahral v snímkach Americký gangster (2007), RocknRolla (2008), Prometheus (2012), Ohnivý kruh (2013), Mandela: Dlhá cesta k slobode (2013), Gunman: Muž na odstrel (2015), Beasts of No Nation (2015), Star Trek: Do neznáma (2016), Temná veža (2017), Molly a jej hra (2017) či spomínanej Hore medzi nami. Známy je aj ako Heimdall z marvelovských komiksoviek Thor (2011), Thor: Temný svet (2013), Avengers 2: Vek Ultrona (2015), Thor: Ragnarok (2017) a Avengers: Nekonečná vojna (2018).