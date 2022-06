Promi mamina pri bazéne všetkých ŠOKOVALA: Pred deťmi takto pretŕčala svoj veľký ZADOK v tangáčoch!

LOS ANGELES - Musela čeliť poriadnej kritike! Nicole Coco Austin (43) nikdy nepatrila medzi hanblivky a vždy sa rada pýšila svojimi silikónovými prednosťami a veľkým zadkom. Nezmenilo sa to ani po tom, čo sa jej narodila dcérka Chanel. Veď, pozrite, ako sa nedávno pretŕčala pri bazéne!

Nicole Coco Austin je na kritické ohlasy na svoju osobu celkom zvyknutá. Diskutéri na sociálnych sieťach neraz komentovali jej výchovné praktiky. Vyčítali jej napríklad, že svoju dcérku dlho dojčila, či to, že ju stále vyvážajú v detskom kočíku.

Prsnatá blondínka najnovšie poriadne pobúrila verejnosť, keď na svojom profile na sociálnej sieti Instagram zverejnila fotky z návštevy kúpaliska. „Keď sa váš manžel zmení na paparazzi fotografa,” napísala k fotkám Coco a dodala hashtag - daj im niečo, o čom budú môcť hovoriť.

Nicol si bola dobre vedomá toho, že pohľad na jej veľký zadok v úsporných tango nohavičkách vyvolá búrlivé reakcie. „Je to hrozné! To si vôbec nemyslela na to, že tam budú malé deti?! Toto rozhdone nie je v poriadku,” znie jeden z mnohých rozhorčených komentárov.

Medzi follwermi oblej blondínky sa však našli aj takí, čo ju bránili. „Veď nie je nahá. Má na sebe plavky. Ak sa vám nepáči jej zadok, tak na neho pozerajte. Ale nikomu neubližuje,” zaznelo na jej obranu. Vy máte aký názor?

Galéria fotiek (6) Nicole Coco Austin niektorým jedincom vyrazila dych.

Zdroj: Instagram