Plodný rok! Národná diaľničná spoločnosť odovzdala motoristom až štyri diaľničné úseky

rýchlostná cesta R2 - pohľad od obce Mýtna v smere na Kriváň
rýchlostná cesta R2 - pohľad od obce Mýtna v smere na Kriváň (Zdroj: TASR/Michal Svítok)
TASR

BRATISLAVA - Do diaľničnej siete na Slovensku v tomto roku pribudli štyri dôležité dopravné tepny a niekoľko podstatných križovatkových vetiev pri Bratislave. Ako v utorok informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS), dokopy motoristom odovzdala do prevádzky takmer 43 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest a 2,5 kilometra diaľničných vetiev pri Bratislave.

„Najdlhším novootvoreným úsekom je rýchlostný obchvat Košíc so svojimi 14,3 kilometrami. Išlo o najvýznamnejší dopravný impulz v regióne od čias otvorenia úseku miestnej R4 a ťahu D1,“ uviedli z mediálnej komunikácie NDS. Nový rýchlostný ťah spojil tieto dve tepny a vďaka tomu sa už dá mesto plnohodnotne obísť z juhovýchodu. 

Najočakávanejší ťah

Zrejme najočakávanejším pribudnutým diaľničným ťahom bol 13,5-kilometrový úsek D1 medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou Skalou vrátane tunela Višňové. „Žilinčania pocítili benefity tohto dlho očakávaného obchvatu mesta okamžite po sprejazdnení. Zároveň do prevádzky pribudol aj nový najdlhší slovenský diaľničný tunel Višňové s dĺžkou 7,5 kilometra, čím sa zvýšili nároky na zaistenie bezpečnosti,“ priblížili diaľničiari. Tunel podľa nich úspešne prešiel všetkými skúškami, zamestnanci stredísk dohliadajú na maximálnu bezpečnosť.

Estakáda vedúca v korunách stromov

Tento rok pribudol aj nový 9,1-kilometrový ťah R2 medzi Kriváňom a Mýtnou. Doplnil tak ďalšiu chýbajúcu časť spojnice medzi západom a východom Slovenska južnou trasou. Súčasťou úseku je skoro 4,4-kilometrová mostná estakáda vedúca v „korunách stromov“. Podľa NDS patrí medzi jedinečné infraštruktúrne stavby aj v medziach celej strednej Európy.

Do diaľničnej siete pribudol tiež 5,6-kilometrový rýchlostný obchvat Tvrdošína na R3. „Významne pomáha nielen Tvrdošínu, ale aj tranzitnej nákladnej doprave prúdiacej z Poľska na juh alebo naopak,“ pripomenuli z mediálnej komunikácie NDS. Aktuálne je ešte vo výstavbe niekoľko diaľničných úsekov, patrí medzi ne rozšírenie D1 v úseku Bratislava - Triblavina, ktorého súčasťou je aj očakávaná križovatka diaľnic D1 a D4. V rámci križovatky už motoristi môžu využívať skoro 2,5 kilometra dôležitých križovatkových vetiev, ktoré už teraz výrazne pomáhajú odľahčiť hlavné mesto.

