Heger má prekáračiek na vláde dosť: Nezaujíma ma konflikt, ale výsledky, zákaz zvyšovania daní v PVV nemáme

BRATISLAVA - Premiér Eduard Heger (OĽANO) nepovažuje komunikáciu niektorých členov vlády za šťastnú, no verí, že nakoniec dokážu v sporných otázkach nájsť zhodu. Osobné útoky sú podľa premiéra kontraproduktívne a hlavnou zodpovednosťou vlády je prinášať občanom konkrétne výsledky. Heger tak reagoval na aktuálne spory ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) a ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) o využití financií zo zdanení ruskej ropy či o finančnom krytí pomoci rodinám.

"Nepáči sa mi, a myslím si, že to nie je správne, že občanom neposkytujeme vecné argumenty, ale ide sa do osobných útokov," povedal Heger. Ministrov sa však preto Heger vymeniť nechystá. "Budem ich meniť na základe toho, ak nebudú dosahovať výsledky," dodal.

Heger tvrdí, že odmietanie zvyšovania daní v PVV nie je

V súvislosti so stanoviskom SaS, ktorá odmieta akékoľvek zvyšovanie daní, Heger pripomenul, že v programovom vyhlásení vlády taký záväzok nie je. "Dohodli sme sa na tom, že budeme znižovať dane na strane práce a budeme zvyšovať dane na strane majetku, spotreby a negatívnych externalít" uviedol premiér.

Všeobecné vyhlásenie Sulíka o tom, že minister financií nemá pokryté náklady na financovanie už schváleného balíka protiinflačnej pomoci rodinám, Heger odmietol s tým, že Matovič zdroje špecifikoval. Sulík by podľa neho mal konkretizovať, ktoré z vyjadrení Matoviča nie sú pravdivé. Osobne si chce počkať na hodnotenie balíka Radou pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá by ho mala podľa premiéra zverejniť najneskôr do dvoch týždňov.

Premiérovi sa nepáči disrešpekt zo strany Gyimesiho

Hegerovi sa nepáči, že poslanec Národnej rady SR György Gyimesi (obaja OĽANO) nerešpektuje jeho požiadavku, aby stiahol návrh zakazujúci vyvesovať symboly hnutí či komunít propagujúcich sexuálnu orientáciu. "Každý si je strojcom svojho šťastia, božie mlyny melú pomaly, ale isto," uviedol premiér. Nie je podľa neho v poriadku, že Gyimesi nerešpektuje názor predsedu vlády. "A podľa toho sa zariadim," dodal Heger.

Gyimesi predložil s nezaradeným poslancom Tomášom Tarabom do parlamentu zákaz vyvesovať symboly hnutí, organizácií, komunít a ideológií propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie na budovách a v budovách štátnych orgánov a inštitúcií vrátane sídla verejného ochrancu práv.

Predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič označil Gyimesiho návrh za správny, zneužívať štátne budovy na šírenie "propagandy" akejkoľvek sexuálnej orientácie podľa neho nie je v súlade s verejným záujmom. Premiér Heger považuje novelu za polarizujúcu spoločnosť a vyzval Gyimesiho, aby návrh stiahol. Šéf vládneho kabinetu zároveň hovorí o porušení koaličných pravidiel. Gyimesi mu odkázal, že si premiéra síce váži, ale návrh nestiahne.