Promi mamina vyrazila do nočných ulíc: Všetci videli jej HOLÝ ZADOK!

Táto žena sa v dave určite nestratí! Šoubiznis je plný jedincov, ktorí občas túžia po tom, aby neboli stredobodom pozornosti a mohli si napríklad aj chvíle v nočných uliciach vychutnať bez asistencie bulvárnych fotografov. Výstredná televízna hviezdička a herečka Nicol Coco Austin k nim ale rozhodne nepatrí.

Počas uplynulého víkendu si spoločne s manželom vyrazili za zábavou. Ruka v ruke vykračovali na súkromnú párty, ktorú usporiadali tvorcovia a protagonisti relácie Saturday Night Live. Rapper Ice-T mal na sebe výrazné červené sako a pôsobil dojmom, akoby si pre svoju spoločníčku odskočil do striptízového baru.

Coco sa totiž obliekla do červených šiat, ktoré doplnila kabelkou a lodičkami rovnakej farby. Šaty už pri pohľade spredu pôsobili pomerne vulgárne. Keď sa však blondínka otočila, každému sa naskytol pohľad na jej presvitajúci zadok. Nuž, to by asi nebola Coco, keby ho nepretŕčala!

