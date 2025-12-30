Budova pri Čadci ľahla popolom aj s troma autami! Nočný požiar v Radôstke spôdobil škodu za 30-tisíc eur

RADÔSTKA - Profesionálni hasiči z Čadce a Terchovej zasahovali pri utorkovom nočnom požiari hospodárskej budovy a troch osobných motorových vozidiel v obci Radôstka (okres Čadca). Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti, materiálna škoda bola predbežne vyčíslená na 30.000 eur.
Požiar bol na operačné stredisko ohlásený krátko po 2.00 h, pričom popri profesionálnych hasičoch boli na miesto vyslaní aj dobrovoľní hasiči z obcí Radôstka a Stará Bystrica. „Požiar sa podarilo zlikvidovať dvomi vysokotlakovými prúdmi a dvomi C prúdmi za súčasného rozoberania konštrukcií,“ priblížilo zásah krajské riaditeľstvo. Doplnilo, že požiar sa zaobišiel bez zranení. „Následkom požiaru vznikla majiteľovi priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 30.000 eur,“ dodalo hasičské riaditeľstvo.