Najkrajší markizácky pár šokoval: ROZCHOD... Nebola to tá pravá!

Kariin a Dušan sa v tretej sérii markizáckej Svadby predstavili ako prvý pár. A divákov okamžie očarili - obaja televízni manželia totiž vyzerali akoby ich niekto práve vystrihol z časopisu. Počas nasledujúcich epizód sa zdalo, že táto dvojica sympatických mladých ľudí sa k sebe nehodí len po fyzickej stránke, ale že si sadli aj ako osobnosti.

Čo sa týka nejakých problémov, mali medzi sebou len jednu či dve menšie šarvátky, ktoré si však veľmi rýchlo vyvetlili a ďalej klapali ako hodinky. Preto v závere šou diváci neočakávali nič iné, ako to že, si počas definitívneho rozhodnutia pred odborníkmi Karin a Dušan potvrdia svoje prvé "áno" a vzťahu dajú šancu aj v realite.

No a tak sa aj stalo a fanúšikovia Svadby boli z ich rozhodnutia nadšení. Lenže, ako sa ukázalo, televízny románik napokon do skutočnosti neprerástol. Karin a Dušan sa totiž rozišli. Dvojica to priznala v rozhovore pre markiza.sk, kde uviedli aj dôvody, prečo sa rozhodli ísť od seba a fungovať radšej ako kamaráti.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TV Markíza

„Stretávali sme sa, ale po čase sme zistili, že každý sme iný a naše priority a životný štýl sú natoľko rozdielne, že sme sa rozhodli ostať kamarátmi," povedala Karin, pričom Dušan sa vyjadril o čosi konrétnejšie. A síce, že jednoducho zistil, že mladá nevesta pre neho nie je tou pravou.

„Po šou sme sa ďalej stretávali a pracovali na vzťahu. Chcel som tomu dať šancu, pretože jeden mesiac natáčania bolo príliš málo na to, aby som to zabalil hneď na začiatku. No po čase, keď som bol bez Karin, necítil som, že by mi chýbala. Čiže nebola pre mňa tá pravá," prezradil tmavovlasý fešák.

Zároveň dementoval informácie o tom, že po jeho boku je nová žena. Ako Karin, tak aj Dušan sa vyjadrili, že momentálne sú obaja nezadaní. V jeho prípade to však tak trochu nekorešponduje s informáciami z diskusií, kde sa diváci vyjadrovali, že ho už prákrát videli ruka v ruke s istou neznámou peknou brunetou. Nuž ale, ako to v skutočnosti je, ukáže čas...