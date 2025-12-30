Šimečka v tom má jasno! TIETO strany majú najväčšiu šancu zostaviť stabilnú vládu

BRATISLAVA - Štvorica strán PS, SaS, KDH a mimoparlamentní Demokrati má podľa lídra PS Michala Šimečku najväčšiu šancu zostaviť vládu, ktorá zostane stabilnou. Povedal to v rozhovore. Pri spojení s Hnutím Slovensko vníma riziko, že prípadná vláda by nemusela vydržať. Necelé dva roky do volieb chce preto Šimečka využiť na to, aby voličov presviedčal o tom, že táto štvorica strán vie vytvoriť stabilnú vládu. Myslí si, že v jednej vláde môže byť liberálna aj kresťanskodemokratická strana. Do volieb chce ísť PS s vlastným programom a pred nimi nebude dávať KDH ani iným stranám ultimátne požiadavky, čo majú alebo nemajú mať v programe.
„Chcem využiť tieto necelé dva roky na to, aby som spolu s našimi partnermi v opozícii presviedčal voličov, že táto zostava, teda PS, SaS, KDH a Demokrati, má šancu vytvoriť stabilnú vládu. Pevne verím, že to ľudia uvidia a dajú nám dôveru a my si dovtedy musíme urobiť naše domáce úlohy, musíme si zladiť programy, priority,“ vyhlásil Šimečka. „Mojím jediným záujmom je, aby po tom, ako sa nám podarí prečísliť túto vládnu väčšinu - a už dnes niektoré prieskumy ukazujú, že je to možné -, ďalšia vláda vydržala, aby sa nerozsypala do niekoľkých mesiacov,“ zdôraznil s tým, že ak by ďalšia vláda padla podobne ako vlády Ivety Radičovej alebo Igora Matoviča, opoziční voliči by boli sklamaní. „A tieto tri ďalšie strany sú partneri, s ktorými si to viem predstaviť. To nie je nič osobné, ani žiadny konflikt tam nie je z mojej strany, žiadna antipatia voči kolegom z Hnutia Slovensko. Proste takto to je,“ zdôraznil Šimečka.
Hoci hlasovanie viacerých poslancov KDH za vládnu novelu Ústavy SR vníma líder PS ako ranu, treba podľa neho tieto rany „zahojiť“ a viesť dialóg. To je podľa neho cesta k alternatíve súčasnej vláde. Pripomenul, že krátko po hlasovaní o novele ústavy sa podarilo PS, SaS, KDH a Demokratom nájsť dohodu o hľadaní prienikov v jednotlivých programových oblastiach.
Program PS
PS pôjde do volieb s programom, v ktorom sa bude odrážať jeho liberálne nastavenie i hodnota rovnosti. „A predpokladám, že KDH bude mať program, ktorý bude odrážať ich konzervatívne ladenie. To je úplne v poriadku. To, čo je dôležité a nemyslím si, že by sa to nemalo podariť, je, aby sme sa potom po voľbách, ale aj pred voľbami, vedeli o všetkých otázkach rozprávať s rešpektom jeden voči druhému a nájsť nejaké porozumenie,“ vyhlásil. Aj vládnutie je podľa Šimečku o tom, že sa strany nezhodnú na všetkom. „Ale som presvedčený, ako to v minulosti už bolo aj na Slovensku a je to aj inde v Európe bežné, že môžu spolu vládnuť kresťanskí demokrati a liberáli,“ dodal. „Nebudem hovoriť KDH, čo má alebo nemá mať v programe a ani žiadnej inej strane. A očakával by som ten istý rešpekt aj voči našej strane,“ uzavrel Šimečka.