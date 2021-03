Samovražda v českej šou: List na rozlúčku hovorí za všetko... Posledné slová pre manželku!

Všetky indície a doteraz zverejnené výpovede naznačujú, že policajt Stanislav K. (†42) sa obával verejnej hanby a straty zamestnania kvôli niečomu, čo sa odohralo pred kamerami.

Podľa vymenenej manželky Grety sa jej zveril, že povedal niečo nepekné na jej adresu, ale nie z vlastnej vôle. Údajne ho do toho dotlačil režisér Výmeny manželiek. Aj syn zosnulého vypovedal, že otec nehovoril to, čo si reálne myslel, ale čo mu bolo diktované.

Zdroj: BLESK

Podľa nich išlo o rasistické poznámky, kvôli čomu sa následne ako policajt obával interného vyšetrovania a straty zamestnania. To naznačuje aj jeho list na rozlúčku, ktorý adresoval svojej manželke.

Jeho slová z listu zverejnil denník Blesk. „Dúfam, že ma pochopíš. Hrozí mi trestné stíhanie z Výmeny manželiek a ja by som to asi nevydržal. Ospravedlňujem sa, že je to v tento nevhodný čas, rozdeľ peniaze, ako uznáš za vhodné. Myslím si, že to bude lepšie ako hanba a utrpenie na oboch stranách, budem na vás myslieť a kontrolovať vás. Dúfam, že naše deti vychováš a budú mať vlastné deti, veľmi by som si to prial. Milujem ťa a naše deti,” napísal Stanislav.

Ďalší list adresoval svojim synom. Pri písaní listov ho videla vymenená manželka Greta, ktorej povedal, že si pôjde niečo vybaviť a za chvíľu sa vráti. Namiesto toho odišiel na bicykli do lesa, kde sa obesil na strome.

Tragédia sa stala v auguste minulého roka. Režisér Jan B. aktuálne čelí žalobe.

