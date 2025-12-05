Írsko rieši incident s dronmi počas pristávania lietadla so Zelenským

DUBLIN - Írska polícia v piatok oznámila, že vyšetruje incident s niekoľkými neznámymi dronmi počas príletu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského začiatkom tohto týždňa do Dublinu. Informuje o tom agentúra AFP a írska verejnoprávna televízia RTE.
Špeciálna detektívna jednotka (SDU) bude v tomto prípade spolupracovať s írskymi obrannými silami i medzinárodnými bezpečnostnými partnermi, uviedla polícia. Zelenského lietadlo pristálo v Dubline v pondelok krátko pred 23.00 h miestneho času (utorok 00.00 h SEČ). V približne rovnakom čase hlásila posádka lode Írskej námornej služby William Butler Yeats, že spozorovala niekoľko neznámych dronov severne od Dublinu.
Ukrajinský prezident začiatkom týždňa navštívil Írsko vôbec po prvýkrát v svojom úrade. V Dubline absolvoval bilaterálne rokovanie s premiérom Micheálom Martinom a stretol sa s vicepremiérom Simonom Harrisom či ministerkou obrany Helen McEnteeovou.
O incidente s dronmi bol Martin informovaný. Na podujatí vo Walese v piatok uviedol, že sa tento mesiac uskutoční zasadnutie Rady národnej bezpečnosti, na ktorom sa bude o incidente diskutovať. Na otázku, či za incidentom môže byť Rusko, odpovedal, že kým to o tom nebude mať viac informácií, nebude sa k tomu vyjadrovať.