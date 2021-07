"Excelovala" na našich obrazovkách, vzala si vraha a teraz... RAKOVINA?!

PRAHA - Prežíva náročné chvíle! Lucie Navrátilová sa do povedmia divákov vryla ako jedna z najkontroverznejších účastníkov českej Zámeny manželiek. 8-násobná mamička na seba strhla pozornosť aj svadbou s mužom, ktorý bol odsúdený za vraždu. Okrem kritiky zo strany verejnosti však momentálne musí čeliť i oveľa vážnejším problémom.

Užil sis?! Takto vykrikovala Lucie z Kladna na svojho partnera Standu, keď ich snímali kamery relácie Výměna manželek. Diváci žili v tom, že svojský pár má štyri ratolesti, neskôr sa však ukázalo, že Lucie má ešte s bývalým partnerom ďalšie štyri deti, ktoré jej kvôli týraniu zobrala sociálka.

VIDEO: Lucie a Stando patrili medzi najvýraznejších účastníkov Výměny manželek.

Svojrázna televízna mamina si po nakrúcaní zaručila ďalšiu popularitu. Vyšlo totiž najavo, že otca svojich štyroch mladších detí vymenila sa istého Michala, ktorý si vo väzení odpykával trest za vraždu. Aj keď vzťah tejto dvojice je pomerne zvláštny a krátko po svadbe sa v ich prípade skloňovalo slovo rozvod, Lucie a Michal sú stále spolu. Ako dokonca "hviezda" Výměny manželek pre extra.cz prezradila, túžia po spoločnom dieťatku.

Vyzerá to ale tak, že Luciina túžba po 9. dieťati sa tak skoro na skutočnosť nepremení.„Lekári nám teraz mať dieťa neodporúčajú. Mám nádor na krčku maternice,” priznala pre extra.cz blondínka. „Čakám na výsledky z cytológie, ale som pripravená bojovať. Chcem tu byť pre svoje deti,” dodala odhodlane.

Zdroj: Facebook

Lucie sa netají tým, že svoju účasť v projekte Výměna manželek s odstupom času ľutuje. „Bola by som veľmi rada, keby nás ľudia konečne nechali na pokoji. Je to veľmi únavné. Neustále sa do nás niekto púšťa a komentuje nás,” uzavrela.