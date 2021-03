Mrazivé svedectvo: Netušila, že píše listy na rozlúčku... Posledné slová pred samovraždou v českej šou!

PRAHA - Pri nakrúcaní Výmeny manželiek minulý rok spáchal samovraždu policajt Stanislav K. Za všetkým vraj boli intrigy režiséra šou. Vymenená manželka Greta sa so svojím náhradným mužom rozprávala len pár minút predtým, ako sa odišiel zabiť do lesa. Ani len netušila, že ho videla práve pri písaní listov na rozlúčku...

Denník Blesk najnovšie prináša výpovede svedkov, ktoré sú obsiahnuté v žalobe proti režisérovi šou Janovi B. Vymenená manželka Greta prezradila, že sa so Stanislavom K. zhodli, že na nich režisér tlačí a diktuje im, čo majú hovoriť. „Potom jej oznámil, že povedal niečo proti jej osobe, ale že ten režisér to od neho chcel, či ho k tomu vyprovokoval a on povedal, že je rasista a že teraz na neho niečo chystajú,” stojí v policajnom protokole.

Samovražda vo Výmene manželiek: Rodina obviňuje režiséra... Takto vraj prebehlo vydieranie!

Pre údajný rasizmus voči Grete, ktorá je Rómka, sa Stanislav obával straty práce a vyšetrovania, ktoré by proti nemu mohla zahájiť Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov. „Mal proste strach, že ho v 10. deň zavrú v priamom prenose a že to uvidí celý národ,” uviedla náhradná manželka.

Tá v osudný deň zle spala. „A keď si okolo 6.30 ráno išla urobiť kávu, bol Stanislav hore a sedel na sedačke a v ruke mal pero a papier, ale nepýtala sa ho, čo píše. Po chvíli za ňou prišiel a povedal, že ide niečo vybaviť, ale že sa o chvíľu vráti. Zobral si bicykel a odišiel,” reprodukovali kompetentní Gretine slová. Tá teda evidentne videla muža, ako písal listy na rozlúčku. A vypočula si jeho posledné slová na tomto svete.

Stanislav sa totiž už nikdy nevrátil. Synovia sa mu pokúšali dovolať, ale neúspešne. A potom našli osudné listy... Stanislav bol nakoniec objavený v lese, kde sa obesil.