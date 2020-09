Samovražda počas natáčania Výmeny manželiek: Šokujúce pozadie tragédie... Smrť mamy aj vyhrážky od štábu!

Stanislavova smrť bola od samého začiatku obrovským šokom a jeho blízki si ju nedokázali vysvetliť. Problémy nemal ani vo svojom reálnom vzťahu a napriek diametrálne odlišným povahám si nečakane sadol aj s náhradnou manželkou. O to väčším prekvapením bol jeho následný čin.

Záhadná samovražda vo Výmene manželiek: Obvinili člena štábu!

Jeho skratu vraj predchádzali vyhrážky od štábu. Polícia obvinila kameramana z externej firmy, ktorá pre Novu šou vyrábala. „Opavskí policajti obvinili konkrétnu osobu z prečinu vydierania a vykonávajú ďalšie úkony trestného stíhania. Bližšie záležitosť komentovať nebudeme,“ uviedla policajtka Pavla Jiroušková.

Obesil sa počas nakrúcania: Smrť vo Výmene manželiek... Našli ho v lese!

No čo bolo dôvodom vyhrážok? Aktuálne sa na verejnosť dostalo desivé pozadie celej tragédie. „Skoro celý týždeň prebiehal bez problémov, Standa bol úplne v pohode. Potom sa ale všetko zmenilo, zomrela mu totiž maminka,“ povedal pre eXtra.cz zdroj. Stanislav vraj stratu niesol ťažko, preto chcel natáčanie ukončiť.

Potreboval vybavovať pohreb, trúchliť, mať čas a pokoj na spracovanie situácie. Do konca natáčania však zostávali ešte dva dni a štáb mu predčasné ukončenie údajne nechcel dovoliť. „Začali sa mu vyhrážať pokutou, pokiaľ to nedokončí. Stano to chcel ale aj tak prerušiť,“ vysvetlil zdroj a dodal, že štáb začal na Stanislava tlačiť pomocou vyhrážok.

“Hovorili, že mu zariadia vyhadzov od polície,“ dodal človek, ktorý Stanislava dobre poznal. Strata milovanej mamy, tlak, že natáčanie musí dokončiť za každú cenu, vyhrážky miliónovou pokutou a vyhadzovom z práce... Aj na tvrdého chlapa bola táto kombinácia priveľa. Súťažiaci sa zrútil a rozhodol sa ukončiť svoj život.

Teraz polícia prešetruje, či nátlak od štábu a následné vydieranie môže mať súvislosť s tým, čo sa stalo.