Samovražda vo Výmene manželiek: Rodina obviňuje režiséra... Takto vraj prebehlo vydieranie!

Keď Stanislav K. spáchal počas nakrúcania samovraždu, televízia Nova sa rozhodla, že danú epizódu nikdy neodvysiela. Jeho smrť si nevedel nikto vysvetliť – s manželkou podľa susedov problémy nemal a rozumel si aj s vymenenou ženou.

Pôvodne bol obvinený kameraman. Stanislav vraj chcel od natáčania odstúpiť pre smrť v rodine a tento externý člen štábu ho údajne vydieral, aby tak neurobil. Lenže dnes sa v tomto prípade skloňuje priamo meno režiséra šou.

Tomu sa podľa zamenenej manželky nepozdávala pohodová atmosféra a rozčuľovalo ho to. A tak sa evidentne rozhodol, že to okorení troškou rasizmu. Greta, ktorá prišla do Stanislavovej rodiny, bola totiž Rómka. „Počas natáčania neboli nejaké vyhrotené situácie, ale hlavne ocko hovoril na kameru to, čo mu povedali, mal síce veľakrát iný názor, ale hovoril na kameru to, čo od neho chcel režisér, a ten chcel, aby to vyznelo, že je ocko rasista,” vypovedal podľa Blesku policajtov maloletý syn.

Rozlúčka so zosnulým policajtom prebehla v slavkovskom kostole. Zdroj: slavkov-u-opavy.cz

Následne podľa žaloby došlo na základe natočeného materiálu k vydieraniu. „Využil tvrdenie, že je nakrútené, ako Stanislav K. uviedol na adresu protistrany rasisticky motivované výroky, čo povedie k jeho trestnému stíhaniu a zatknutiu, prípadne k nutnosti zaplatiť čiastku dosahujúcu až 1 milión korún, pokiaľ by program nebol dotočený, pričom výroky predstavovali pre poškodeného, s ohľadom na jeho pracovné zaradenie u Polície ČR, tak značnú ujmu spočívajúcu v strate zamestnania a poníženia, že po tom, ako sa s ťaživou situáciou zveril Grete a synovi, sa snažil dať okamžitú výpoveď v policajnom zbore,” uviedol štátny žalobca v obžalobe proti režisérovi Janovi B.

Slová o tom, že sa Stanislav snažil od polície odísť, potvrdil aj vedúci oddelenia, pod ktorým zosnulý slúžil. „Volal Stanislav K. a pýtal sa ho, ako by mohol rýchlo ukončiť pracovný pomer. Odôvodnil to tým, že sa zúčastňuje programu Výmena manželiek a v 8. deň sa nakrúcanie nejako vyhrotilo a že ho bude stíhať GIBS,” stojí vo výpovedi. Ide o Generálnu inšpekciu bezpečnostných zborov, ktorá vyšetruje skutky spáchané policajtmi, colníkmi či väzenskými strážcami.

Podľa Blesku samotný zosnulý aj v listoch na rozlúčku naznačil, že za všetko je zodpovedný práve režisér.

Jan B. sa však bráni a svoje obvinenie pokladá za absurdné. Údajne si sám všimol úsmevné narážky policajta smerom k vymenenej manželke Gréte, ale nepovažoval ich za rasistické. „Rezolútne odmieta, že by kohokoľvek, predovšetkým poškodeného, nútil k pokračovaniu nakrúcania. Situácia, že poškodený spáchal samovraždu, ho veľmi mrzí, je to nešťastné, ale na jeho smrti sa nijako nepodieľal,” píše sa vo výpovedi režiséra k obžalobe.