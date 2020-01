Nový vzťah vo svetovom šoubiznise: Avril Lavigne má priateľa!

Tridsaťpäťročná hudobníčka nedávno randila s Phillipom Sarofimom, synom texaského miliardára. People v novembri potvrdil, že sa dvojica po dvoch rokoch rozišla. Lavigne bola tiež v minulosti vydatá za Derycka Whibleyho z kapely Sum 41 a Chada Kroegera z formácie Nickelback.

Avril Lavigne v roku 2002 vydala debutový album Let Go. Pochádzajú z neho hity ako Complicated, Sk8er Boi, I'm With You či Losing Grip. Nasledovali albumy Under My Skin (2004), The Best Damn Thing (2007), Goodbye Lullaby (2011), Avril Lavigne (2013) a Head Above Water (2019). Na konte má napríklad osem nominácií na prestížne ceny Grammy. Objavila sa vo filmoch Fast Food Nation (2006) či Osobná spravodlivosť (2007).