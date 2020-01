Toto už nie je Sex v meste: Slávna herečka prichytená na nákupe... Vyzerá úplne obyčajne!

NEW YORK - Herečka Sarah Jessica Parker (54) nie je typická kráska, napriek tomu získala hlavnú úlohu v úspešnom seriáli Sex v meste. Pred kamerami ohurovala dokonalou vizážou a štýlovým šatníkom. Keď sa však v súkromí vyberie na obyčajný nákup do potravín, vyzerá aj ona... proste obyčajne.

Seriál Sex v meste bol ukončený v roku 2004, napriek tomu bude Sarah Jessica Parker navždy spätá práve s ním. Asi málokomu by pritom pred nakrúcaním napadlo, že práve ona by mala hrať štýlovú novinárku... Ale zvládla to bravúrne.

Nie každá hviezda sa však snaží vždy a všade vyzerať dokonalo. Mnohé nám dokazujú, že mimo kamier sú aj ony len obyčajnými ľuďmi. Aj taká Sarah si občas vybehne sama do obchodu – nenalíčená, v rifliach a bunde, so slúchadlami na ušiach a nákupným zoznamom v ruke. Aha!

