Hollywoodska hviezda prekvapila Čechov: Orlando Bloom na hokeji v Kladne!

Nevidí sa každý deň, aby hollywoodska hviezda prišla medzi bežných ľudí len tak si vychutnať zápas. A ak už, väčšinou je z toho hotová ceremónia s desiatkami zabezpečení. Orlando Bloom, ktorý sa preslávil ako Legolas z Pána Prsteňov či Will Turner z Pirátov z Karibiku, je však výnimka. Opäť navštívil Českú republiku a tentoraz si odskočil aj na hokej.

Orlando Bloom zažil svoj prvý hokejový zápas v Kladne a náramne sa mu páčilo! Zdroj: Instagram Rytíři Kladno ​

K našim susedom pritom zavítal kvôli seriálu, v ktorom hrá hlavnú úlohu. Pripravuje a točí sa totiž už druhá séria hororového Carnival Row a už prvá séria sa nakrúcala v Európe. Kým mal Orlando Bloom chvíľku voľna, zašiel si na hokejový zápas, a to dokonca po prvýkrát v živote. „Ak ste to doteraz nevedeli, doposiaľ som nebol na hokejovom zápase. Teraz som fanúšik č. 1,“ napísal herec na jedno z videí, ktoré zdieľal na Instagrame.

Počas hokeja mu robil spoločnosť otec so psíkom a partia kamošov. To, že bol na štadióne, nijako neskrýval. Fotkami a videami sa pochválil na sociálnej sieti, dokonca všetkých pozdravil cez obrazovku, zapózoval s maskotom a dostal aj darček. A to dres kladnianskych rytierov so svojím menom a číslom 13, čo je deň jeho narodenín. „Vyrobili sme mu špeciálny dres na poslednú chvíľu. Bolo to síce hektické, ale sme radi, že to nakoniec vyšlo. Je to pre nás obrovská česť. Sme veľmi radi, že prišiel a že sa mu páčilo,“ vyjadril sa hovorca hokejového klubu Lukáš Jůdl pre irozhlas.cz.

Orlando Bloom si dokonca fotil aj najväčšiu hviezdu Jaromíra Jágra, ktorý v zámorí nie je žiadna neznáma tvár. Po zápase sa dostal sympatický herec aj do šatní a dokonca si s hráčmi z Kladna dal aj „pästíka“ na znak toho, že to bol dobrý zápas. Na počudovanie, Jágr toto gesto odignoroval. Napriek tomu mal filmový Legolas z hokeja obrovskú radosť.