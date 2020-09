Pamätáte si Avril Lavigne? Keď uvidíte, ako dnes vyzerá...

Avril Lavigne sa narodila 27. septembra 1984 v kanadskom meste Belleville. Už keď mala 2 roky, jej mama spozorovala, že pekne spieva. Ako 14-ročná vyhrala súťaž a dostala možnosť spievať so slávnou Shaniou Twain na jej koncerte. Spevu sa potom venovala pri rôznych príležitostiach.

Ako 16-ročná podpísala zmluvu s hudobným vydavateľstvom a začala pracovať na svojom prvom albume. Ten vyšiel v roku 2002 s názvom Let Go a speváčka sa zaradila medzi najpopulárnejších pop-punkových interpretov tej doby. O dva roky neskôr jej vyšiel ďalší album Under My Skin, tretí s názvom The Best Damn Thing v roku 2007. Jej piaty album má názov Goodbye Lullaby a šiesty Head Above Water.

Koncom roka 2014 sa speváčka stiahla do úzadia. Špekulovalo sa, že má problém s drogami a bola na liečení. Ako ale napokon priznala trpela vážnymi zdravotnými ťažkosťami. Trpela totiž Lymskou boreliózou a nakazila sa zrejme v jari 2013. „Sotva som dokázala niečo zjesť. Päť mesiacov som bola pripútaná na lôžko. Mala som pocit, že nemôžem dýchať, rozprávať, ani hýbať sa. Myslela som si, že zomieram. Mala som pocit, akoby zo mňa niekto vysával život,” prezradila Avril.

Talentovaná speváčka, skladateľka a hudobníčka si popri kariére vyskúšala aj dabing, má vlastnú módnu značku, v roku 2010 založila charitatívnu nadáciu a podporuje tiež rôzne charitatívne projekty.

Čo sa súkromia týka, prvýkrát sa vydávala v roku 2006 za Derycka Whibleya, s ktorým ich v roku 2010 súd rozviedol. V roku 2012 začala randiť s kanadským rockerom Chadom Kroegerom, líderom kapely Nickelback. V lete 2013 sa zosobášili, o dva roky neskôr sa ich cesty rozišli. Kráska istý čas randila s pracháčom menom Phillip Sarofim, ale aj tento vzťah je už minulosťou. Jej aktuálnym frajerom má byť hudobník Pete Jonas.

Z Avril Lavigne je dnes blondínka. Ale inak pôsobí dojmom, akoby zastavila čas. Zdroj: profimedia.sk