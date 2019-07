Dosť zlá FOTO oscarovej herečky: Jen, preboha, si to ty?!

O tom, že je Jennifer Lawrence talentovanou herečkou, niet pochýb. Veď, nie nadarmo má sošku Oscara za svoj výkon vo filme Terapia láskou. Okrem toho je ale aj atraktívna a šarmantná. Potvrdzuje to vždy, keď sa objaví na červenom koberci.

Jennifer Lawrence je na červenom koberci vždy upravená. Zdroj: SITA

V súkromí si však slávna kráska na dokonalosť vôbec nepotrpí. Skôr naopak. Bulvárni fotografi ju už viackrát zvečnili neupravenú. Jennifer je prirodzene pekná, takže si to môže dovoliť.

Počas uplynulého týždňa si to však namierila do ulíc vo vykrčenom tričku, pod ktorým nemala podprsenku a vyťahaných teplákoch. To v kombinácii s nenalíčenou tvárou a neupravenými vlasmi nevytváralo práve najlepší celok. Lawrence tak pripomínala skôr šedú myšku než oscarovú divu.

Jennifer Lawrence očividne nemala svoj deň. Zdroj: profimedia.sk