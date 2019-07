Záver Pohody vo veľkom štýle: Posledný večer festivalu patril Liamovi Gallagherovi

Štyridsaťšesťročný interpret si na hodinu "ukradol" veľkú časť návštevníkov Pohody, kde zazneli aj hity menovanej skupiny ako Morning Glory, Cigarettes & Alcohol, Roll With It, Supersonic či záverečná Champagne Supernova, počas ktorej prišiel na okraj pódia, do davu hodil svoju tamburínu, zatlieskal smerom k publiku a odišiel. Najväčší ohlas však zožala skladba Wonderwall, ktorú vydali Oasis v roku 1995 a v Trenčíne si ju zaspievali tisíce ľudí, mnohí z nich s mobilnými telefónmi nad hlavami. Gallagher nevynechal ani sólové skladby ako Shockwave, Wall of Glass či novinku The River. Spevák sa počas koncertu niekoľkokrát prihovoril fanúšikom. "Pokiaľ viem, tak som na Slovensku po prvý raz, však? Veľmi rád vás všetkých vidím. Ste krásni," vyhlásil.

Nocou sa o desať minút neskôr ozývalo post-disco Donnyho Benéta, ktorý sa stal jedným z obľúbencov Pohody. Austrálčan sa po vlaňajšom sólovom koncerte zastavil spolu s kapelou, s ktorou zabavili publikum na Orange stagei, kde následne riaditeľ festivalu Michal Kaščák predstavil členov tímu Pohody.

Úspech zožalo v NAY tanečnom dome takisto gruzínske ženské trio Trio Mandili, ktoré fanúšikov naučilo aj niekoľko slov zo svojho rodného jazyka. V sobotu o polnoci sa opäť otvorila aj Garáž, kde boli na programe kapely ako Nabosoposkle, Small Town Life a Pokora.

Záverečný koncert na hlavnom pódiu patril britsko-francúzskej speváčke a herečke Charlotte Gainsbourg. Štyridsaťsedemročná dcéra herečky Jane Birkin ponúkla skladby ako Paradisco, Lying With You, Heaven Can Wait či Sylvia Says, doplnené o vizuálny zážitok so svetelnými pohyblivými panelmi. Publikum očarila podmanivým spevom v angličtine aj francúzštine, hypnotizujúcimi tanečnými skladbami so snovými pasážami a v niektorých častiach až provokatívnymi svetlami. "Ahoj, ahoj Pohoda," predviedla svoje jazykové znalosti interpretka, ktorá sa takisto poďakovala v slovenčine. Skvelý koncert zakončila piesňou Lemon Incest, ktorú s ňou nahral v roku 1984 jej otec Serge Gainsbourg.