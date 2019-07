Na toto sa dlho čakalo: Ed Sheeran potvrdil, že je ženatý s Cherry Seaborn

"Už som vedel, že v čase, keď táto skladba vyjde, budem ženatý," odpovedal 28-ročný interpret na otázku, čo znamená slovné spojenie "moja manželka", ktoré sa objavilo v texte jeho pesničky Remember the Name. Tá sa nachádza na jeho novom albume No. 6 Collaborations Project a hosťujú v nej rapperi Eminem a 50 Cent.

K odhaleniu prišlo v piatok v rozhovore, ktorý s Edom Sheeranom robil známy americký rozhlasový moderátor Lenard Larry McKelvey, známy aj ako Charlamagne Tha God.

Podľa nedávnych správ britských médií, ktoré ale boli až doteraz nepotvrdené, sa Cherry Seaborn a Ed Sheeran vzali už pred Vianocami a na svadbe mali len okolo 40 najbližších priateľov a členov rodiny.

Sheeran a Seaborn sa kamarátili už ako spolužiaci na strednej škole v anglickom Suffolku, potom sa však dlho nevideli a dali sa dokopy až po dlhých rokoch v júli 2015. Už v januári minulého roku spevák na Instagrame oznámil, že je so Seaborn, inak známou britskou hráčkou pozemného hokeja, zasnúbený. Párik sa podľa Sheerana zasnúbil na Silvestra, pár sekúnd pred začiatkom roku 2018. "Sme veľmi šťastní a ľúbime sa," napísal spevák pod spoločnú fotografiu.

Edward Christopher Sheeran debutoval v roku 2011 albumom +, po ktorom nasledovali štúdiovky x (2014), ÷ (2017) a presne dnes, 12. júla, uviedol na trh spomínaný album No. 6 Collaborations Project, ktorý obsahuje spolupráce s Justinom Bieberom, Skrillexom, Brunom Marsom a ďalšími známymi interprertmi. S prvými tromi nahrávkami dobyl UK Chart, pričom s druhou a treťou sa dostal na vrchol aj v americkom rebríčku Billboard 200. Na konte má napríklad štyri ceny Grammy, päť BRIT Awards a tiež štyri Ivor Novello Awards. Medzi jeho najznámejšie skladby patria I See Fire, Thinking Out Loud, Photograph či spoločná pesnička so skupinou Rudimental, Bloodstream.