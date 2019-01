Legendárna Hana Zagorová to povedala na rovinu: Bez tohto si neviem predstaviť môj život!

„Naozaj neviem, ako by som prežila taký deň! Ja som naozaj zvyknutá výdatne raňajkovať. Potom už aj celý deň nejem, ale súhlasím, že raňajky sú základ. Aj keď musím povedať, že neraňajkujem len zdravo... Dám si aj nejakú klobásku, no hrozné! Nie som v tomto nejaká úpenlivá,“ prezradila v rozhovore.

Človek by podľa nej nemal robiť nič proti sebe a svojej prirodzenosti a mal by si skutočne dopriať, po čom túži a čo je mu príjemné. „Mala som kedysi také záchvaty, že som dva roky držala makrobiotickú diétu a nezanechalo to na mne nič, nevidela som žiadne veľké výsledky. Potom som tri roky vkuse cvičila asi štyrikrát za týždeň, strašne ma to nebavilo, aj som to vždy hovorila trénerovi. Hovorila som mu ‘Mňa to nebaví!‘ a on, že ‘Nie, nie, na to si zvyknete! Budú sa vám vyplavovať endorfíny, uvidíte!‘ A ja že ‘Ukážte mi ich! Chcem vidieť tie endorfíny!‘ Nič som nevidela, nič sa nestalo,“ zhodnotila známa interpretka.

Najdôležitejšie preto podľa nej je zbytočne sa netrápiť a život, ktorý nám bol daný, si skrátka poriadne užiť. „O tom ten život je, aby ste sa zrazu neobzreli a nepovedali si ‘Ježiš, ako to ubehlo a ja som chcela stihnúť toľko vecí a nestihla som... Ale zdravo som sa stravovala!‘ A možno aj to je pre niekoho zmyslom života, verím tomu. Ja som za slobodu, hovorím si, každý nech si robí to, čo si myslí, že je preňho najvhodnejšie a sama za seba by som hlavne chcela ten svoj život viesť tak, aby som v ňom vo chvíli, keď sa otočím, nenašla miesto, za ktoré by som sa hanbila,“ uzavrela Zagorová.