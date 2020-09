Potvrdené! Hana Zagorová (73) má COVID-19: Manžel prehovoril o speváčkinom vážnom stave!

PRAHA - Včera české médiá ešte len špekulovali o tom, či za náhlymi zdravotnými problémami, ktoré speváčku Hanu Zagorovú (73) dostali až do nemocnice, nie je COVID-19. A dnes je to už jasné. Známa Češka naozaj trpí zákerným koronavírusom. Manžel Štefan Margita (64) prehovoril o jej vážnom stave!

Včera sme na Topkách informovali, že speváčka Hana Zagorová v posledných týždňoch zrušila niekoľko pracovných akcií. Odvolala dlhopripravovaný koncert aj svoju účasť na stredajšom natáčaní Show Jana Krausa. Ako dôvod uviedla zdravotné problémy - nachladnutie.

Strach o život speváčky Hany Zagorovej (73): Je v nemocnici... Má COVID-19?!

Tá zdanlivo mierna diagnóza však plavovlásku priviedla až do nemocnice, kde je už niekoľko dní hospitalizovaná. České médiá preto začali špekulovať, či známa Češka netrpí zákerným koronavírusom. A dlho táto otázka nezostala nezodpovedaná. Už o pár hodín totiž jej manžel všetko priznal pre FTV Prima.

„Neprajem nikomu, aby zažil to, čo teraz Hanka v priebehu posledných desiatich dňoch,“ povedal pre FTV Prima. „Vrátila sa po dvoch koncertoch, dva dni na to jej vyskočila teplota takmer na štyridsať! Samozrejme testy preukázali, že je nakazená COVID-om a kvôli tým horúčkam, ktoré ani po týždni neklesali, musela byť Hanka hospitalizovaná,“ prezradil televízii jej manžel, ktorému tiež vyšiel pozitívny test.

Zdroj: CT

Situácia je o to vážnejšia, že speváčka sa nachádza v ohrozenej skupine - nielen kvôli vyššiemu veku, ale aj kvôli poruche krvotvorby, s ktorou celý život bojuje. Podľa Margitu sa jej však, našťastie, vracia sila a každým dňom je na tom lepšie. „Verím, že čoskoro bude doma - snáď už budúci týždeň...“ dúfa manžel. „Nedávno som s ňou hovoril a stav sa zlepšil,“ dodal.

Speváčka bude mať už zajtra svoje 74. narodeniny, preto by bol rád, keby jej ľudia popriali k narodeninám - to by chorú Zagorovú určite potešilo. O vážnom zdravotnom stave Štefan nakoniec informoval aj fanúšikov na sociálnej sieti Facebook.

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

„Naši milí, nechceli sme vás zaťažovať našimi starosťami. Áno, obom nám vyšli pozitívne testy na COVID-19,“ píše v statuse na stránke Hany Zagorovej. „Štefan je v domácej karanténe s ľahkým priebehom a Hanka z dôvodu vysokých teplôt v nemocnici. Verte, že robíme, čo môžeme a čoskoro sa s vami uvidíme. Veľmi sa na vás tešíme, Hanka a Štefan!“

Dvojici prajeme skoré uzdravenie!