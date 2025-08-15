Herečka z Dunaja SEXI ako nikdy predtým: Na DRÁŽDIVÝCH záberoch pózuje celkom NAHÁ!

BRATISLAVA – Monika Szabó (32), známa ako Magda Lepáčková zo seriálu Dunaj, k vašim službám, šokuje fanúšikov na Instagrame! Herečka, ktorá sa do povedomia divákov dostala vďaka svojej roli v obľúbenom seriáli, tentokrát ukázala úplne novú stránku svojej osobnosti – na dráždivých záberoch pózuje úplne nahá!
Herečka, ktorá sa inak v osobnom živote ukazuje ako skôr nenápadná sivá myška, pred objektívom fotoaparátu rozvíja svoj sexi imidž. K záberu, na ktorom pózuje celkom nahá, pridala aj citát: „Telo je poézia bez slov.“ Monika už niekoľkokrát provokovala na sociálnych sieťach, no tentokrát zašla oveľa ďalej. Zatiaľ čo predtým uverejňovala viac decentné a elegantné fotky, táto odvážna póza ukazuje jej telo v plnej kráse a bez zábran. Nechýba ani jemný, no predsa výrazný náznak provokácie.
Komentáre pod príspevkom sú plné chvály: „Momentálne najkrajšia žena na SK celebritnej scéne. Úplne nádherná“ alebo „WAU Monika, ste neskutočne, prekrásna, nádherná žena, sexica, sexi kočka.“ Zareagovali však aj ženy, ktoré Moniku uznávajú za jej eleganciu: „Ako žena žene konstatujem, že bomba. Pekná decentná fotka, nič vulgárne, za mňa super.“ Po týchto záberocj je viac ako jasné, že ak sa Monika rozhodne seknúť s heretcvom, pokojne sa môže živiť ako fotomodelka. Pred objektívom sa totiž mení na nezabudnuteľnú Femme fatale. FOTO nájdete TU.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%