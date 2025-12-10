V televízii šedá myška, no v realite: Sexi nádielka Magdy z Dunaja... Z jej FOTO vám bude HORÚCO!

BRATISLAVA - Herečka Monika Szabó patrí medzi výrazné tváre seriálov televízie Markíza. Zahrala si v projektoch Klamstvo či Mama na prenájom a aktuálne žiari ako Magda Lepáčková v dobovom seriáli. Diváci ju poznajú najmä z obrazovky, ako šedú myšku, no tieto jej fotky vás rozpália!
Herečka Monika Szabó je divákom televízie Markíza veľmi dobre známa a patrí medzi obľúbené tváre. Pozornosť na seba upútala v úspešných seriáloch Klamstvo i Mama na prenájom. Aktuálne hviezdi v dobovom seriáli Dunaj, k vašim službám, kde stvárňuje Magdu Lepáčkovú, skúsenú opatrovateľku a pomocnicu v domácnosti.
Práve vďaka prirodzenému prejavu, charizme a veľmi presvedčivému výkonu si Monika získala sympatie divákov. Kým ju na obrazovke fanúšikovia často vídajú v jednoduchších či formálnych kostýmoch typických pre dobové prostredie seriálu, v súkromí pôsobí mimoriadne sexi.
Na sociálnych sieťach sa s priaznivcami delí o momenty zo svojho života – či už pracovného alebo osobného. Monika je známa tým, že si na svojej figúre dáva záležať a potvrdilo sa to aj najnovšími zábermi. Herečka počas zimného obdobia zverejnila fotky v plavkách, ktoré rozpália nejedného muža. A veru, postavu jej môže závidieť skoro každá.