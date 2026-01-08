Slovenská herečka čelila svojmu STRACHU rok po VÁŽNEJ nehode: Nohy jej zväzovali kruté spomienky!

BRATISLAVA - Herečka Monika Szabó si prešla mimoriadne náročným obdobím, na ktoré len tak ľahko nezabudne. Presne rok po vážnej nehode na svahu, ktorá ju takmer vyradila z bežného života, sa opäť postavila na lyže. Priznala však mierne obavy.
Dovolenka vo švajčiarskych Alpách sa koncom januára minulého roka zmenila pre Moniku na hororový zážitok. Herečka utrpela komplikovanú zlomeninu, ktorá si vyžiadala zásah vrtuľníka, okamžitý prevoz do nemocnice a akútnu operáciu. Nasledovali mesiace rekonvalescencie, bolesti a najmä psychického vyrovnávania sa s tým, či sa ešte niekedy dokáže vrátiť k lyžovaniu.
VÁŽNA nehoda slovenskej herečky na svahu: Bral ju vrtuľník... Museli ju operovať!
Monika sa po roku rozhodla opäť lyžovať a otvorene priznala, že návrat nebol jednoduchý. „Keď som si včera obliekala termo prádlo, uvedomila som si, že naposledy mi ho vyzliekali v nemocnici. Celý rok som uvažovala nad tým, či sa vôbec ešte niekedy postavím na lyže,“ napísala úprimne. Herečka sa netají tým, že strach stále cíti.
Pfuuu! Monika Szabó po 3 mesiacoch od NEHODY ukázala JAZVU: Toto nie je pre SLABÉ povahy
„Stáť tu teraz pod svahom nie je pre mňa ľahké a priznám sa – mám z toho mierny strach. Čo je asi pochopiteľné,“ dodala. Napriek tomu sa rozhodla, že jedna nehoda jej nevezme roky vášne pre šport. „Roky lyžovania nezahodím len pre jeden úraz. Skúsim sa z neho poučiť a odteraz budem opatrnejšia,“ uzavrela.
Monika Szabó prehovorila o hrozivom páde: Čo sa stalo na svahu! Tomuto mužovi vďačí za veľa
Archívne video
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%