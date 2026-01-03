Utajené zdravotné ťažkosti Moniky Szabó: Môže za to chyba v detstve?! Herečka varuje

BRATISLAVA - Herečka Monika Szabó sa prednedávnom objavila na evente Kliniky zdravia a krásy Interklinik. Ako však prezradila, nebola tam náhodou a prehovorila aj o zranení, ktoré jej poriadne skomplikovalo život.
Monika Szabó má posledné dni nabité a priznáva, že už len „zaparkovať“ do programu ďalší event je niekedy malý zázrak. Na akciu Interklinik dokonca dorazila celá v bielom, no ako s úsmevom prezradila, nešlo o žiadnu novú úlohu sestričky, ale dôvodom bol práve preplnený diár. „Ja som dnes prišla v tom, čo mám najradšej, toto je taký z mnohých mojich dnešných programov, takže som rada, že som vôbec mohla návštevu tohto eventu zaradiť do môjho celodenného programu, ktorý mám.“
Zaujímalo nás, či Interklinik navštevuje aj mimo podobných akcií – a odpoveď bola jasná. „Áno, preto som sa rozhodla prísť podporiť Interklinik, pretože chodievam k Ivetke Holešovej, ktorá mi zachránila moju ruku.“ Po úraze bola doslova varená-pečená u lekárov a na rehabilitáciách. A hoci Szabó priznáva, že s rukou je to už oveľa lepšie, úplne bez následkov to nezostalo. „Nejaké obmedzenie tam je, pretože tam mám cudzí materiál, ktorý je veľký na moju útlu ruku. V osobnom živote mi to neprekáža, ale sú momenty, kedy obmedzenie ešte cítim.“ Herečka navyše naznačila, že téma ďalšej operácie ešte nie je úplne uzavretá.
Ak sa však bavíme o operáciách, herečka si ich užila už viac ako dosť. „Toto bola moja šiesta operácia v celkovej anestéze, takže celkom som si preskákala. Už od pätnástich som bývala pomerne často v nemocnici, riešila som aj obličkové kamene, koleno už mám vŕtané… ja som taký Frankenstein,“ dodáva herečka a dopĺňa, čo podľa nej stálo za jej úrazmi, aké mala ťažkosti už v detstve a prečo by si dnešné mamy mali dávať na určité veci oveľa väčší pozor. Mnohým z jej slov naskočí husia koža.
Tajné zdravotné ťažkosti Moniky Szabó: Môže za to chyba v detstve?! Herečka varuje (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)