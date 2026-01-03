Sobota3. január 2026, meniny má Daniela, zajtra Drahoslav

Utajené zdravotné ťažkosti Moniky Szabó: Môže za to chyba v detstve?! Herečka varuje

Monika Szabó Zobraziť galériu (23)
Monika Szabó (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/NaJa, Katka © Zoznam/NaJa, Katka

BRATISLAVA - Herečka Monika Szabó sa prednedávnom objavila na evente Kliniky zdravia a krásy Interklinik. Ako však prezradila, nebola tam náhodou a prehovorila aj o zranení, ktoré jej poriadne skomplikovalo život.

Monika Szabó má posledné dni nabité a priznáva, že už len „zaparkovať“ do programu ďalší event je niekedy malý zázrak. Na akciu Interklinik dokonca dorazila celá v bielom, no ako s úsmevom prezradila, nešlo o žiadnu novú úlohu sestričky, ale dôvodom bol práve preplnený diár. „Ja som dnes prišla v tom, čo mám najradšej, toto je taký z mnohých mojich dnešných programov, takže som rada, že som vôbec mohla návštevu tohto eventu zaradiť do môjho celodenného programu, ktorý mám.“

Monika Szabó sa bráni: Prečo som nafotila ÚPLNE NAHÉ fotky! Čo na to manžel a dcéry Prečítajte si tiež

Monika Szabó sa bráni: Prečo som nafotila ÚPLNE NAHÉ fotky! Čo na to manžel a dcéry
Zaujímalo nás, či Interklinik navštevuje aj mimo podobných akcií – a odpoveď bola jasná. „Áno, preto som sa rozhodla prísť podporiť Interklinik, pretože chodievam k Ivetke Holešovej, ktorá mi zachránila moju ruku.“ Po úraze bola doslova varená-pečená u lekárov a na rehabilitáciách. A hoci Szabó priznáva, že s rukou je to už oveľa lepšie, úplne bez následkov to nezostalo. „Nejaké obmedzenie tam je, pretože tam mám cudzí materiál, ktorý je veľký na moju útlu ruku. V osobnom živote mi to neprekáža, ale sú momenty, kedy obmedzenie ešte cítim.“ Herečka navyše naznačila, že téma ďalšej operácie ešte nie je úplne uzavretá.


Ak sa však bavíme o operáciách, herečka si ich užila už viac ako dosť. „Toto bola moja šiesta operácia v celkovej anestéze, takže celkom som si preskákala. Už od pätnástich som bývala pomerne často v nemocnici, riešila som aj obličkové kamene, koleno už mám vŕtané… ja som taký Frankenstein,“ dodáva herečka a dopĺňa, čo podľa nej stálo za jej úrazmi, aké mala ťažkosti už v detstve a prečo by si dnešné mamy mali dávať na určité veci oveľa väčší pozor. Mnohým z jej slov naskočí husia koža.

Tajné zdravotné ťažkosti Moniky Szabó: Môže za to chyba v detstve?! Herečka varuje (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Viac o téme: Monika SzabóFyzioterapiaInterklinik
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Tomáš Bezdeda
Tomáš Bezdeda šokoval úprimnosťou: Spal som s... Kandráčovi by sa krvi nedorezali!
Domáci prominenti
Moderátorka Iveta Malachovská s
Schudnutá Iveta Malachovská povedala PRAVDU o Ozempicu: Musím sa k tomu vyjadriť, lebo…
Domáci prominenti
FOTO Herečka Monika Horváthová
Herečka z Dunaja SEXI ako nikdy predtým: Na DRÁŽDIVÝCH záberoch pózuje celkom NAHÁ!
Domáci prominenti
FOTO Módna prehliadka Michaela Kováčika.
PREMENA herečky Moniky Szabó: V civile šedá myška, pred objektívom DRÁŽDIVÁ BOHYŇA!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Banskej Bystrice Vlastimil Wojnar po výhre na Slovane: Veľkú časť zápasu sme boli lepší
Tréner Banskej Bystrice Vlastimil Wojnar po výhre na Slovane: Veľkú časť zápasu sme boli lepší
Zoznam TV
Asistent trénera Tomáš Surový po prehre Slovana: Banská Bystrica mala lepší pohyb a dnes vyhrala zaslúžene
Asistent trénera Tomáš Surový po prehre Slovana: Banská Bystrica mala lepší pohyb a dnes vyhrala zaslúžene
Zoznam TV
Z Pociskovej dcéry Liany už je veľká parádnica: Toto odkukala od mamy!
Z Pociskovej dcéry Liany už je veľká parádnica: Toto odkukala od mamy!
Prominenti

Domáce správy

SNS ostro reaguje na
SNS ostro reaguje na zásah USA vo Venezuele: Vyzýva PS, aby sa zdržalo cynických a zľahčujúcich komentárov!
Domáce
AKTUALIZOVANÉ REAKCIE našich politikov na
REAKCIE našich politikov na útok vo Venezuele: Ostré slová Fica, VIDEO Blahu... Maduro nebude nikomu chýbať, tvrdí PS
Domáce
Veľká zvolávacia akcia áut
Veľká zvolávacia akcia áut známej značky! SOI varuje pred vážnymi chybami: Hrozí požiar aj zranenia
Domáce
BBSK rozbieha výstavbu cyklotrasy na Ipli: Prvá etapa spojí Koláre a Veľkú Ves nad Ipľom
BBSK rozbieha výstavbu cyklotrasy na Ipli: Prvá etapa spojí Koláre a Veľkú Ves nad Ipľom
Banská Bystrica

Zahraničné

FOTO Od tanca v uliciach
Od tanca v uliciach až po strach z budúcnosti: VIDEO Reakcie na Madurovo zatknutie sa valia z celého sveta
Zahraničné
Donald Trump počas tlačovej
Tvrdý odkaz Trumpa svetu: Kolumbiu spája s kokaínom! Rubio varuje Kubu pred vážnymi následkami
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Budapešť na nohách! VIDEO
Budapešť na nohách! VIDEO Študenti vyšli do ulíc, PROTEST proti zákonu o Benešových dekrétoch
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Trump zverejnil PRVÉ FOTO
Trump zverejnil PRVÉ FOTO Madura po zadržaní: Vytiahli ich zo spálne! USA budú dočasne riadiť Venezuelu
Zahraničné

Prominenti

AI horoskop pre ryby:
AI horoskop pre ryby: Na toto si musí dať hviezda Sľubu POZOR, Kovalčiková má rok PLODNOSTI!
Domáci prominenti
Anna Fialová v minisérii
Seriálová Iveta Bartošová sa TAJNE vydala! Česká herečka si zobrala OSCAROVÉHO muža
Zahraniční prominenti
Monika Szabó
Utajené zdravotné ťažkosti Moniky Szabó: Môže za to chyba v detstve?! Herečka varuje
Domáci prominenti
Nela Pocisková
Z Pociskovej dcéry Liany už je veľká parádnica: Toto odkukala od mamy!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

NAJHORŠIA svadobná noc v
NAJHORŠIA svadobná noc v histórii: Manžel zatajil svoju MALIČKOSŤ pod zámienkou tradície! PRAVDA ju zničila
Zaujímavosti
Zdravotný horoskop na rok
Zdravotný horoskop na rok 2026: Toto vám predpovedajú hviezdy
vysetrenie.sk
Lindsay DeOliveria
Nevinná vyrážka spôsobila ochrnutie: Žena skončila v nemocnici! Lekári varujú, v ZÓNE SMRTI si ich nikdy nevytláčajte
Zaujímavosti
V TOMTO dovolenkovom raji
V TOMTO dovolenkovom raji nemôžete umrieť: Platí ZÁKAZ! Šialený zákon vytvoril starosta z KURIÓZNEHO dôvodu
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci ju začali vo
Slováci ju začali vo veľkom používať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Na plný počet bodov ho dá iba skutočný profík
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk

Ekonomika

Venezuela pod paľbou Američanov: Môžu z toho paradoxne ťažiť vodiči na pumpách?
Venezuela pod paľbou Američanov: Môžu z toho paradoxne ťažiť vodiči na pumpách?
Myslíte si, že poznáte peniaze vo svojej peňaženke? Tento kvíz vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Myslíte si, že poznáte peniaze vo svojej peňaženke? Tento kvíz vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Európska ekonomika je pod tlakom USA a Číny: Dokáže sa odraziť od dna?
Európska ekonomika je pod tlakom USA a Číny: Dokáže sa odraziť od dna?
Výber daní v minulom roku sklamal: Rozpočet na poslednú chvíľu zachraňovali aj peniaze z Európskej únie!
Výber daní v minulom roku sklamal: Rozpočet na poslednú chvíľu zachraňovali aj peniaze z Európskej únie!

Varenie a recepty

Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Pizzový závin: Rýchla klasika, ktorá zachráni každú večeru
Pizzový závin: Rýchla klasika, ktorá zachráni každú večeru
Výber receptov
Hubový Kubo: Recept, ktorý zasýti celú rodinu aj bez mäsa
Hubový Kubo: Recept, ktorý zasýti celú rodinu aj bez mäsa
Výber receptov

Šport

Stavjaňa zažil víťazný návrat pod Zoborom: Nitra neudržala nádejné vedenie so Zvolenom
Stavjaňa zažil víťazný návrat pod Zoborom: Nitra neudržala nádejné vedenie so Zvolenom
Tipsport liga
Drámu na Slovane rozhodli posledné minúty: Ani belasý líder nezastavil víťazné ťaženie baranov
Drámu na Slovane rozhodli posledné minúty: Ani belasý líder nezastavil víťazné ťaženie baranov
Tipsport liga
Majster neveril vlastným očiam: Nováčik z Prešova nevídaným obratom v derby šokoval Košice!
Majster neveril vlastným očiam: Nováčik z Prešova nevídaným obratom v derby šokoval Košice!
Tipsport liga
Obaja ostali v šoku: Čech musel vyradiť z posádky na Dakar svojho syna, pre pomoc volal na Slovensko
Obaja ostali v šoku: Čech musel vyradiť z posádky na Dakar svojho syna, pre pomoc volal na Slovensko
Rely Dakar

Auto-moto

TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
Klasické testy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Doprava
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Doprava
Art Car Capsule by Cao Fei - to je názov novej módnej kolekcie od BMW M
Art Car Capsule by Cao Fei - to je názov novej módnej kolekcie od BMW M
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Šialené trendy v pracovnom svete 2026, ktoré zmenia všetko, čo poznáme
Šialené trendy v pracovnom svete 2026, ktoré zmenia všetko, čo poznáme
Trendy na trhu práce
Prečo sa niektoré povolania stávajú neatraktívnymi?
Prečo sa niektoré povolania stávajú neatraktívnymi?
Pracovné prostredie
Objavte pracovné ponuky, ktoré vám môžu zmeniť kariéru a zarábajte viac ako 2 500 eur
Objavte pracovné ponuky, ktoré vám môžu zmeniť kariéru a zarábajte viac ako 2 500 eur
Zaujímavé pracovné ponuky
Kedy je ideálny čas odísť do dôchodku
Kedy je ideálny čas odísť do dôchodku
Mám prácu

Technológie

Tvoj telefón môže niekto sledovať celé týždne a ty si to nevšimneš. Spyware sa nespráva ako bežný vírus
Tvoj telefón môže niekto sledovať celé týždne a ty si to nevšimneš. Spyware sa nespráva ako bežný vírus
Aplikácie a hry
Budú mať sociálne siete varovania ako krabičky od cigariet? Rastie tlak na povinné upozornenia
Budú mať sociálne siete varovania ako krabičky od cigariet? Rastie tlak na povinné upozornenia
Správy
Samsung telefóny dostanú funkciu, ktorá dá stopku šmírovaniu cez rameno. Takto bude fungovať
Samsung telefóny dostanú funkciu, ktorá dá stopku šmírovaniu cez rameno. Takto bude fungovať
Samsung
Vybíja sa ti batéria telefónu príliš rýchlo aj bez používania? Toto sú najčastejšie dôvody a riešenia
Vybíja sa ti batéria telefónu príliš rýchlo aj bez používania? Toto sú najčastejšie dôvody a riešenia
Návody

Bývanie

10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť

Pre kutilov

Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Stavebný materiál
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Dvor a záhrada
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Izbové rastliny
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Vykurovanie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prvý januárový týždeň je rozhodujúci pre lásku: Astrologické vstupné brány naznačujú, či budeme mať úspešné vzťahy alebo nie
Partnerské vzťahy
Prvý januárový týždeň je rozhodujúci pre lásku: Astrologické vstupné brány naznačujú, či budeme mať úspešné vzťahy alebo nie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Od tanca v uliciach
Zahraničné
Od tanca v uliciach až po strach z budúcnosti: VIDEO Reakcie na Madurovo zatknutie sa valia z celého sveta
Budapešť na nohách! VIDEO
Zahraničné
Budapešť na nohách! VIDEO Študenti vyšli do ulíc, PROTEST proti zákonu o Benešových dekrétoch
Trump zverejnil PRVÉ FOTO
Zahraničné
Trump zverejnil PRVÉ FOTO Madura po zadržaní: Vytiahli ich zo spálne! USA budú dočasne riadiť Venezuelu
MIMORIADNE CHAOS po útoku
Zahraničné
MIMORIADNE CHAOS po útoku USA a zajatí Madura: Trump oznámil nové vedenie, ZVRAT po slovách Rodríguezovej

Ďalšie zo Zoznamu