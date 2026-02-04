Cibulkovej ide karta! V biznise sa jej aj napriek rozvodu darí: Aha, na čo sa chystá, to chcete mať doma

BRATISLAVA - Dominika Cibulková má za sebou rôzne spolupráce, no tentokrát sa spojila so značkou, ktorú by ste od bývalej tenistky zrejme nečakali!
Art X on Glass priniesol na Slovensko koncept, aký sa len tak nevidí. Techniku, pri ktorej sa obraz "číta" cez sklo – farby sú chránené povrchom a menia sa podľa svetla, dennej doby aj prostredia. Za značkou stojí Miriam Schnyder – Slovenka, ktorá dlhodobo žije a pracuje vo Švajčiarsku, kde vybudovala umelecké štúdio prepájajúce remeslo, dizajn a interiérovú architektúru. Nejde pritom o dekorácie do bytu, ale o diela na mieru – od obrazov až po veľkoformátové realizácie do priestorov, ktoré fungujú ako umelecký objekt aj súčasť interiéru. V niektorých dielach sa dokonca pracuje aj s 24-karátovým zlatom, ktoré pridáva kompozíciám hĺbku a luxusný efekt.
Dominika si nechala spraviť aj dielo, ktoré je osobné. „Dala som si urobiť špeciálne personalizovaný obraz našich detí,“ priznala. No kým ona sa pýši doma krásnymi dielami, byt iniciátorky štúdia Art X on Glass nimi neprekypuje. „Manžel mi to nechce dovoliť...Ale máme v kúpeľni jednu zástenu a dva obrazy…“ dodáva so smiechom Miriam Schnyder.