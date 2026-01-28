MIMORIADNE Brutálna vražda vo Vranove nad Topľou: Syn mal dobodať otca (†65), mamu (†61) aj sestru (†42)! Prvé DETAILY

VRANOV NAD TOPĽOU - V jednom z bytov vo Vranove nad Topľou boli nájdené tri osoby bez známok života. Na mieste zasahovali záchranné a bezpečnostné zložky.
Informuje o tom polícia. "Jedna osoba bola obmedzená na osobnej slobode za použitia donucovacích prostriedkov. Bližšie informácie bude možné poskytnúť, ak to procesná situácia dovolí," uviedli.
Podľa našich informácií stala na vranovskom sídlisku Okulka. Mŕtvy je 65 ročný muž, 61 ročná žena a ich dospelá dcéra. Vraždiť mal syn.
Ako uvádza stránka Only in Vranov na sociálnej sieti Facebook, 36-ročný muž mal byť iba včera prepustený z psychiatrie. Rodina žila v byte spoločne. Syn mal rodičov napadnúť nožom, sestru údajne bodol do tváre. Útočník mal byť pod vplyvom alkoholu.
Políciu mali zavolať susedia potom, ako počuli krik a volanie o pomoc, pravdepodobne zo strany ťažko ranenej matky útočníka. Policajti sa však po príchode na miesto nevedeli hneď do bytu dostať. Na miesto boli privolaní aj hasiči, ktorí byt otvorili. Policajti následne po vstupe do bytu útočníka spacifikovali.
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR v stredu po 14.00 h na miesto vyslalo ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci. „U 61-ročnej ženy, 65-ročného muža a 42-ročnej ženy, žiaľ, lekár konštatoval úmrtie,“ uvideli z OS ZZS.