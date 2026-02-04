Fanúšičky Kristiána Barana to nepredýchajú: INTÍMNOSTI so známou speváčkou!

BRATISLAVA - Kristián Baran si nielen vďaka seriálu Sľub, ale aj víťazstvom v markizáckom Let´s Dance získal obrovské množstvo fanúšičiek. No a tie pri pohľade na nový videoklip krásnej speváčky Liny Mayer doslova zblednú závisťou. O dotyky a intímnosti v ňom nie je núdza!
Speváčka Lina Mayer predstavila už štvrtý singel zo svojho albumu ONA, ktorý uzrel svetlo sveta v júni 2025. Nahrávka ponúka osobnú a hlboko vnútornú výpoveď zameranú na ženské skúsenosti, vzťahy a prežívanie emócií. Lina na albume jemne a úprimne otvára témy sebaúcty, hľadania identity, blízkosti i osobného rastu a premeny.
Novinka nesie názov Priestor a videoklip k nej sa nakrúcal v ikonickej budove Slovenského rozhlasu - v známej obrátenej pyramíde, ktorá svojou architektúrou a atmosférou podčiarkuje emóciu skladby. Mužsko-ženské prepojenie sa premieta aj do obrazovej roviny, kde po boku krásnej Liny hviezdi herec zo seriálového megahitu Sľub, Kristián Baran.
No a hercove fanúšičky pri pohľade na videoklip zblednú závisťou. Je totiž plný dotykov a intímností so známou speváčkou. Veď pozrite sami!