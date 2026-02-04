Babiš ide v Macronových šľapajách: KRV pred kamerami, premiérovi sa stalo úplne to isté!

PRAHA - Vysoký tlak v oku môže vo veľmi zriedkavých prípadoch (ktorý zažijú mnohí len párkrát za život alebo vôbec) spôsobiť to, že bielko sčervená krvou. Svoje by o tom mohol hovoriť francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý sa rozhodol, že túto chybu na kráse zakryje imidžovými pilotkami. Takto maskovať sa zrejme ešte nerozhodol český premiér Andrej Babiš (ANO), ktorému sa prihodilo úplne to isté.
Oko podliaté krvou môže mať množstvo príčin - od vysokého tlaku v buľve až po fyzické poškodenie oka. Nateraz nie je isté, čo sa stalo premiérovi Babišovi, no pred kamerami sa zjavil vo veľmi podobnom stave, ako pred niekoľkými týždňami francúzsky prezident Macron.
Babišovo pravé oko bolo aj na mnohých rokovaniach a fórach značne červené, pričom hlava štátu začala tento jav maskovať.
Macron aj na ekonomickom fóre v Davose a pri ďalších príležitostiach vytiahol slnečné okuliare, ktoré sa slangovo nazývajú "pilotky". Niekoľko dní tak na verejnosti vystupoval s nimi.
Babišovi krváca dokonca aj to isté oko, ako Macronovi
Premiér Babiš sa však s niečím takým neobťažoval a aj na sociálnej sieti a pred kamerami vystupuje bez nich. Krvavé bielko má pritom dokonca v tom istom oku, v akom ho mal Macron - v pravom.
Isté je len to, že Babiš sa v tejto podobe na verejnosti ukazuje po príchode zo Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose. Medzi rečou spomenul, že mu v oku praskla žilka a sám sa dokonca prirovnal k Macronovi.
Okuliare nemám, vysvetľuje Babiš
"Zhodou okolností mi tiež praskla žilka, ale okuliare nemám, tak snáď zajtra," povedal Babiš vo videu. Odvtedy však Babiš svoj stav verejnosti nijako ďalej nekomentoval, a to ani na tlačovej konferencii po rokovaní vlády, kde tiež vystúpil s výrazne začervenaným okom.