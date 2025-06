Dominika Cibulková má milióny, no žije v BYTOVKE: Prečo ma nikto nedostane do domu! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Dominika otvorene hovorí, že nie je veľký finančný guru a v investovaní sa spolieha na manžela. Čo sa týka jej samej, najradšej investuje do detí, výletov a zážitkov. A hoci mnoho celebrít dnes smeruje svoje investičné kroky do zahraničia a nakupuje apartmány v Španielsku, Chorvátsku či Dubaji, Dominika zatiaľ zostáva nohami na zemi. „Uvažovali sme nad tým, ale tým, že máme malé deti a žijeme v Bratislave, je nám tu jednoducho úžasne. Dali sme si dve a dve dokopy, že by sme nemali čas tam chodiť,“ priznala otvorene.

Po rokoch cestovania po celom svete, ktoré absolvovala počas svojej tenisovej kariéry, si teraz naplno vychutnáva domáci komfort. Nad zahraničím v súčasnosti neuvažuje dokonca ani v súvislosti so štúdiom svojich dvoch ratolestí, veď prečo aj: „Náš malý chodí do súkromnej anglickej škôlky a je veľmi spokojný. Určite chceme v tomto duchu pokračovať aj na škole. Či už štátna, alebo súkromná – výber tu je,“ tvrdí sebavedomo. Spokojne si teda žijú vo svojom hniezdočku lásky v centre hlavného mesta, kde majú v byte všetko, čo potrebujú. No pri dvoch malých deťoch a energickom životnom štýle sa predsalen ponúka otázka – nechceli by vymeniť nielen adresu, ale aj byt za dom?