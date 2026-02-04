Medzi Ficom a Žilinkom to vrie! Premiér REAGUJE na slová generálneho prokurátora

BRATISLAVA - Reakcia na tlačovú konferenciu generálneho prokurátora Maroša Žilinku na seba nenechala dlho čakať. Potom, ako k nej zaujali postoj členovia vlády, polícia aj opozícia sa vyjadril aj premiér Robert Fico. Podľa neho generálny prokurátor namiesto pokračovania vecného dialógu v názorových sporoch o odborných témach, zasiahol v stredu do politickej súťaže nekorektnými politickými vyhláseniami.
Fico tvrdí, že napriek tomu, že Maroš Žilinka bol kandidátom súčasnej opozície a zvolený v období "najhrubšieho zneužívania trestného práva na politické ciele v modernej histórii SR", ako predseda vlády vraj mal a mám záujem na štandardných vzťahoch. "V tomto duchu som sa v tomto funkčnom období s generálnym prokurátorom opakovane stretol," uviedol. Účelom pracovného stretnutia s celým vedením GP SR (generálny prokurátor a jeho dvaja námestníci) v pondelok 2. februára bola podľa Fica výmena názorov na viaceré témy. "Nebola ani požiadavka, ani dohoda na medializovaní tohto stretnutia," dodal.
"Na stretnutí som vyslovil nesúhlas s viacerými tvrdeniami generálneho prokurátora, najmä pokiaľ ide o vplyv novelizácie trestných kódexov z roku 2024 na stíhanie ekonomickej trestnej činnosti. Rovnako vecne nemôžem súhlasiť s tvrdeniami GP SR, ktoré navrhuje zaradiť do správy o právnom štáte pripravovanej na úrovni EK. Ide o politické konštatovania, ktoré poškodzujú Slovensko," uviedol Fico.
"Vyjadrujem počudovanie, že namiesto pokračovania vecného dialógu v názorových sporoch o odborných témach (štatistiky trestnej činnosti, štruktúra Policajného zboru, efektivita práce prokuratúry), zasiahol dnes generálny prokurátor SR do politickej súťaže nekorektnými politickými vyhláseniami a tvrdeniami, na vyvrátenie ktorých máme na úrovni vlády dostatok odborných argumentov," dodal. "Kladiem si otázku, komu a čomu mala dnešná politická tlačová konferencia, ktorá bola jednoliatym útokom na vládu a premiéra, slúžiť. Najmä ak sa konala v deň, keď Ministerstvu obrany SR bolo doručené rozhodnutie prokurátora opätovne chrániaceho bývalého ministra obrany J. Naďa v prípade nezákonného darovania vojenských MIG-29 Ukrajine," uzavrel.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka na stredajšej tlačovej konferencii informoval, že počet stíhaných osôb pre korupciu sa po reorganizácii PZ znížil o desiatky percent. Ako priblížil, v roku 2025 klesol počet návrhov na podanie obžaloby v porovnaní s rokom 2024 približne o 70 percent. Zároveň skonštatoval, že zmeny v Trestnom zákone a reorganizácia polície sa nepodarili. V roku 2025 podľa neho nebol odhalený ani jeden prípad korupcie na najvyšších miestach v štáte. Išlo o jednu z tém tohtotýždňového stretnutia Žilinku s premiérom Ficom.