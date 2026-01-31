Cibulkovej kapitola ROZVOD: Kto je vinník a kto obeť? Všetko je inak! Zdroj prehovoril

BRATISLAVA - Dominka Cibulková prežíva najťažšie obdobie svojho života. Rozvod má veľké úskalia a keď je prepieraný aj na verejnosti, vzbura emócií -a taktiež reakcií - sa násobí.
Dominika Cibulková a Michal Navara boli roky považovaní za jeden z najstabilnejších párov slovenského šoubiznisu. Vo vzťahu boli 17 rokov, z toho 10 rokov ako manželia, a na verejnosti pôsobili vždy ako idylický pár – spokojní a šťastní. Spoznali sa, keď bola Dominika na vrchole tenisovej kariéry, spoločne prežili jej tenisovú kariéru, veľké úspechy aj rodinné šťastie. Ich spoločný príbeh sa však končí a začína sa kapitola s názvom rozvod.
O kríze Cibulkovej manželstva sa verejne šepká už niekoľko mesiacov, zažehnať sa ju však podľa všetkého nepodarilo. K rozhodnutiu ísť od seba mal prispieť Dominikin nový vzťah - tak to nedávno naznačila manželka muža, ktorý sa objavuje po boku Dominiky. Alexandra v jednom z rozhovorov povedala, že vzťah bývalej tenistky s jej manželom Tiborom Vinczem je viac než priateľský. Zdroj z blízkeho okolia Vinczeovcov však tvrdí čosi iné a do príbehu vnáša nové svetlo.
„Sandy poznám roky, rovnako ako Tibora,“ hovorí žena, podľa ktorej viaceré tvrdenia Tiborovej manželky nezachytávajú situáciu v celom kontexte a pôsobia zjednodušene. Podľa nej bolo manželstvo Alexandry a Tibora dlhodobo nefunkčné a problémy medzi nimi sa riešili už dávno pred medializáciou celej situácie. „Pokiaľ viem, ich vzťah bol v kríze už dlhšie a fakticky prestali fungovať ako pár ešte koncom roka 2024,“ hovorí žena z ich okolia, ktorá nechce byť menovaná. Spomenula aj oslavu malej Ninky, dcéry Dominiky Cibulkovej a Michala Navaru, ktorej sa zúčastnili aj Vinczeovci. „Pokial si to pamätám, tak Sandy bola na oslavu pozvaná predovšetkým ako mama ich dieťata, pretože ako rodičia dobre vychádzali,“ vysvetľuje. „V tom čase už netvorili pár, hoci viem, že sa ešte neskôr o to pokúšali,“ hovorí o ich snahe zlepiť rozbitý vzťah.
Nemyslí si ani to, že Alexandra a Dominika boli kamarátkami v pravom slova zmysle. „Poznali sa, komunikovali kvôli deťom, ale hovoriť o blízkom priateľstve či dôvere mi príde prehnané.“ Naopak, Tibor mal s Cibulkovou a Navarom blízky priateľský vzťah. „On sa s nimi skutočne navštevoval a bol ich rodinný kamarát, to bol aj dôvod prečo boli na oslave,“ tvrdí zdroj a dodáva, že práve rodinná oslava narodenín malej Ninky v marci 2025 neodzrkadľovala skutočný stav vecí. Vinczeovci už v tom čase nemali tvoriť fungujúcu rodinu: „Začiatkom roka 2025 sa už otvorene rozprávali o rozvode a dohode. Nešlo o žiadny náhly zlom alebo prekvapenie zo dňa na deň.“
Žena, ktorá pozná Vinczeovcov roky priznáva, že má z celej situácie zvláštne pocity. „Nie som na nikoho strane, ale nesedí mi, že Dominika je označovaná za dôvod rozpadu ich manželstva. Takto sa to podľa mňa nedá zjednodušiť.“ Podľa nej ide o obraz, ktorý síce pôsobí silno a emotívne, no nezodpovedá celej realite. Znovu opakuje: „Ich manželstvo nebolo funkčné dlhodobo. Ľudia z ich okolia to vedeli. Nebolo to o jednej žene ani o jednej udalosti,“ tvrdí a naráža aj na to, ako Tiborova manželka vykreslila Michala. „Vyznelo to, akoby bol jediný dokonalý manžel a morálny víťaz celého príbehu. Lenže ani tam to podľa mňa nie je také čiernobiele,“ naznačuje akúsi účelovosť a potrebu uviesť veci na pravú mieru. „Problémy medzi Alexandrou a Tiborom existovali mesiace, ešte dávno predtým, než do príbehu vstúpili ďalší ľudia,“ prízvukuje zdroj.
Zároveň však otvorene priznáva hranice svojich informácií. „Neviem presne, ako a kedy začal Tiborov vzťah s Dominikou. V tom období sme už spolu neboli v kontakte. Pravdu o tom vedia len oni dvaja.“ Pravdou však je aj to, že v partnerských vzťahoch neexistuje jednoznačné rozdelenie na vinníka a obeť. Ak sa aj niečo naštrbilo, má to hlbšie korene. Detaily celej situácie poznajú len zúčastnení a je ťažké súdiť či robiť rozhodcu. Isté však je, že ide o bitku, v ktorej nikto nie je víťazom.
Pre objasnenie celej situácie sme kontaktovali aj podnikateľa Tibora Vinczeho, ktorý sa však vzhľadom na to, že ide o súkromnú a intímnu záležitosť, k danej veci nechcel vyjadrovať. Rovnako ani Dominika, ktorá sa k celej situácii vyjadrila na Instagrame.